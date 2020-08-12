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Spor

Fransız takımı Rennes Şampiyonlar Ligi biletini aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistlerin belli olmasının ardından Fransa temsilcisi Rennes, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak gidecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 00:39:00 -
Fransız takımı Rennes Şampiyonlar Ligi biletini aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Inter, Shakhtar Donetsk, Manchester United, Shakhtar Donetsk ve Sevilla, liglerinde geride kalan sezon aldıkları sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.

Ülke klasmanında beşinci sırada yer alan Fransa'nın lig üçüncüsü Rennes'e devler ligi kapısı açıldı.

Rennes, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda olacak.

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