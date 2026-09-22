Fransız suç baronuna Bodrum'da suçüstü! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri sahte kimlikle yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fransa makamları tarafından suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ticareti ve para aklama suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari, Muğla'nın Bodrum ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla köşeye sıkıştırıldı.
Fransa tarafından suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari, Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari’nin (46) Bodrum’da olduğu belirlendi. Yapılan incelemede şüphelinin Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Fas doğumlu Mouaad Boudhaine adına düzenlenen sahte kimlik ve pasaportla hareket ettiği tespit edildi. Sahte kimlikle kiraladığı otomobille Bodrum’a geldiği belirlenen şüpheli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehit Barış Akay Caddesi’nde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yakalandı. Gözaltına alınan Trari işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.