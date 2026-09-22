  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BMGK’da buluşan 8 ülkeden Gazze çağrısı: İsrail işgali durdurulsun Bağımsız Filistin tanınsın Danışmanlarına iletti: Trump’tan bomba İran kararı Hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı! BM sekreterinden Gazze itirafları Manisa’da silahlı saldırı! İki bakan son durumu açıkladı Kozinoğlu soruşturmasında bilgisine başvuruldu: Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede Küresel düzene BM ayarı! Başkan Erdoğan'ın Bloomberg'deki tarihi çıkışı dünya gündemini sarstı! Bakan Kacır’dan, ABD iş dünyasına çağrı: Yarının teknolojisini birlikte inşa edelim Manisa’da olay sonrası şok detay! Saldırı öncesi ‘güvenlik kaçtı’ iddiası Kural tanımaz vandal güruh yine devrede! Ege Üniversitesi’nde provokasyon! Özgür Özel ucuzlatmak istiyordu: Brüksel’de alkol yasağı 4 yıl uzatıldı
Gündem Fransız suç baronuna Bodrum'da suçüstü! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri sahte kimlikle yakalandı!
Gündem

Fransız suç baronuna Bodrum'da suçüstü! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri sahte kimlikle yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fransız suç baronuna Bodrum'da suçüstü! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri sahte kimlikle yakalandı!

Fransa makamları tarafından suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ticareti ve para aklama suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari, Muğla'nın Bodrum ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla köşeye sıkıştırıldı.

Fransa tarafından suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari, Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari’nin (46) Bodrum’da olduğu belirlendi. Yapılan incelemede şüphelinin Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Fas doğumlu Mouaad Boudhaine adına düzenlenen sahte kimlik ve pasaportla hareket ettiği tespit edildi. Sahte kimlikle kiraladığı otomobille Bodrum’a geldiği belirlenen şüpheli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehit Barış Akay Caddesi’nde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yakalandı. Gözaltına alınan Trari işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3 kişiye daha yakalama kararı! Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme
3 kişiye daha yakalama kararı! Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme

Gündem

3 kişiye daha yakalama kararı! Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme

Filipinler başkan yardımcısı hakkında yakalama kararı
Filipinler başkan yardımcısı hakkında yakalama kararı

Dünya

Filipinler başkan yardımcısı hakkında yakalama kararı

Kozinoğlu soruşturmasında yakalama kararı verildi! Hasan Atilla Uğur’dan haber var!
Kozinoğlu soruşturmasında yakalama kararı verildi! Hasan Atilla Uğur’dan haber var!

Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında yakalama kararı verildi! Hasan Atilla Uğur’dan haber var!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23