Fransız suç baronuna Bodrum'da suçüstü! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri sahte kimlikle yakalandı!

Fransa tarafından suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari, Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı Azed Eddine Trari’nin (46) Bodrum’da olduğu belirlendi. Yapılan incelemede şüphelinin Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Fas doğumlu Mouaad Boudhaine adına düzenlenen sahte kimlik ve pasaportla hareket ettiği tespit edildi. Sahte kimlikle kiraladığı otomobille Bodrum’a geldiği belirlenen şüpheli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehit Barış Akay Caddesi’nde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yakalandı. Gözaltına alınan Trari işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.