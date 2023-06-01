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Dünya Fransız sözcüden 'Macron' açıklaması: Erdoğan'la ilişkileri ilerletmek istiyor
Dünya

Fransız sözcüden 'Macron' açıklaması: Erdoğan'la ilişkileri ilerletmek istiyor

Yeniakit Publisher
2023-06-01 20:31:00 -
Fransız sözcüden 'Macron' açıklaması: Erdoğan'la ilişkileri ilerletmek istiyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkçe ve Fransızca tebrik mesajının, Fransa-Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesi arzusunu ortaya koyduğunu söyledi.

Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun sonucu ile Türkiye ve Fransa ikili ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Legrendre, Macron'un Türkiye'deki seçim hakkında açıklama yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüğünü anımsattı.

Legendre, Macron'un, Fransa ve Türkiye'nin, Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrupa Atlantik ittifakının geleceği ve Akdeniz'deki zorluklar gibi birlikte üstesinden geleceği derin meselelerin olduğunu belirttiğini hatırlattı.

Anne-Claire Legendre, Macron'un, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini ve Fransa-Türkiye ilişkilerini ilerletmek istediğini vurguladığını aktardı.

Legendre, Erdoğan ve Macron'un yakın zamanda görüşmek konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.
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