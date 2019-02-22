Fransız sosyolog kitap yaptı! Vatikan sapkın eşcinseller devleti

Katolik dünyasını sarsan taciz ve tecavüzlerden sonra dün piyasaya çıkan bir kitap dünyada gündeme oturdu...

1970’lerden beri Papazların yaptığı birçok tecavüzün yeni yeni ortaya döküldüğü son bir yıldaki haberleri gölgede bırakacak kitapta, Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan’ın yaşanan iğrenç ilişkileri nasıl örtbas ettiği tek tek anlatılıyor. Fransız sosyolog Frederic Martel, 4 yıllık bir çalışmayla ortaya çıkardığı “Sodoma” adlı kitapta, Papalık ve Vatikan’la ilgili çarpıcı bilgiler veriyor.

Eşcinsel olmak kural

2015’ten beri Katolik Hristiyanların merkezi Vatikan’da ve ona bağlı kiliselerde yaşanan taciz, tecavüz, eşcinsel ilişkiler ve pedofili ile ilgili iddiaları inceleyen Fransız sosyolog ve yazar Frederic Martel, inanılmaz bilgilere ulaştı. Martel; bu süreçte İtalya, Arjantin, Küba, Meksika da dâhil 30’a yakın ülkede, 41’i kardinal, 50’si episkopos ve monsenyör, 45’i Vatikan’ın büyükelçileri, 200’ü rahip olmak üzere bin 500’e yakın üst düzey din adamı ve kişiyle görüştü. Bir ilk niteliğindeki kitabında son 5 papa dönemindeki skandallara yer verdi.

Fransız yazarın kitabındaki çarpıcı bilgilerden bazıları şu şekilde:

- Papa’nın etrafındaki üst düzey din adamlarının yüzde 80’i eşcinsel.

- Vatikan, dünyadaki en büyük eşcinsel topluluk.

- Vatikan homofobik gibi görünse de; içeride eşcinsel çiftler yaşıyor.

- Vatikan’da eşcinsel olmak kural olmuş. Heteroseksüellik ise istisna.

- Papa’yı koruyan 130 İsviçreli muhafızın 11’i gay.

- Vatikan dünyanın tek gay devleti.

Bu arada Papa Francesco’nun talebiyle dün Vatikan’da 3 günlük “Kilisede Çocukların Korunması” zirvesi başladı. Yaklaşık 190 bin papaz ve dini görevlinin katıldığı zirvede, taciz ve tecavüzlere karşı şeffaflık ve ceza uygulamaları konuşulmaya başlandı.