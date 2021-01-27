  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fransız şirket Türkiye'ye giriş yaptı! Dev elektrik santralini satın aldı
Ekonomi

Fransız şirket Türkiye'ye giriş yaptı! Dev elektrik santralini satın aldı

Fransa merkezli Albioma ve ortakları, BM Holding’e ait Gümüşköy jeotermal elektrik santralini satın aldı. Albioma'nın dünyanın çeşitli yerlerinde 910 megavatlık kurulu gücü bulunuyor

Yeniakit Publisher
2021-01-27 22:15:00 -
Fransız şirket Türkiye'ye giriş yaptı! Dev elektrik santralini satın aldı

Fransa merkezli Albioma ve ortakları, BM Holding’e ait 13,20 megavatlık kurulu güce sahip Gümüşköy jeotermal elektrik santralini satın alarak Türkiye’ye giriş yaptı. Açıklamayı satışta münhasır finansal danışman olan Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi yaptı.

Açıklamaya göre Albioma’nın dünyanın çeşitli yerlerinde 910 megavatlık kurulu gücü bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika açıklaması! Meteoroloji tahmin değiştirdi
Yaşam

Son dakika açıklaması! Meteoroloji tahmin değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı tahminin değiştirdi. İstanbul'a perşembe günü kar gelmesi bekleniyor.
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Bakan Koca'dan 'kısıtlama' açıklaması
Gündem

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Bakan Koca'dan 'kısıtlama' açıklaması

Saat 17:00'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yazılı açıklama yapt..
Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı
Gündem

Ankara'da casus avı! Devletin gizli bilgilerini sızdırıyorlardı

Ankara'da, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eder..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay