Fransız şirket Türkiye'ye giriş yaptı! Dev elektrik santralini satın aldı
Fransa merkezli Albioma ve ortakları, BM Holding’e ait Gümüşköy jeotermal elektrik santralini satın aldı. Albioma'nın dünyanın çeşitli yerlerinde 910 megavatlık kurulu gücü bulunuyor
Fransa merkezli Albioma ve ortakları, BM Holding’e ait 13,20 megavatlık kurulu güce sahip Gümüşköy jeotermal elektrik santralini satın alarak Türkiye’ye giriş yaptı. Açıklamayı satışta münhasır finansal danışman olan Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi yaptı.
Açıklamaya göre Albioma’nın dünyanın çeşitli yerlerinde 910 megavatlık kurulu gücü bulunuyor.