Fransız savaş uçakları Rum tarafına konuşlandı

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim yüksek seviyede devam ederken, Fransa'dan tepki çekecek bir hamle geldi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik oluşturulan ittifakların öncülüğünü yapan Fransa Rum yönetimiyle yaptığı askeri iş birliği anlaşması sonrası uçaklarını bölgeye gönderdi.

2 Fransız savaş uçağı Rum tarafında

Rum lider Nikos Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz ay Paris'te bir araya gelmesi sonrası liderlerin askeri savunma ve iş birliği alanlarında anlaştıkları duyurulmuştu. 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe giren anlaşma sonrası Fransa'ya ait Rafale tipi 2 savaş uçağı ve bir nakliye uçağı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Baf kenti yakınlarındaki hava üssüne yerleşti