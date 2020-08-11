  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum kesimine indi

Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasındaki savunma iş birliği kapsamında 2 savaş ve bir nakliye uçağı Rum kesimine ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:15:38 -
Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum kesimine indi

LEFKOŞA (AA) - Fransa Hava Kuvvetlerine ait Rafale tipi 2 savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Güney Kıbrıs Rum kesimine iniş yaptığı belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasında 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren savunma iş birliği anlaşması kapsamında, Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne indi.

Birkaç gün Baf'ta kalacak Fransız uçakları, Doğu Akdeniz'de, Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve Fransa'nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak.

Eylül ayında Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) arasında hava tatbikatı yapılması planlanırken, bu tatbikata başka ülkelerin de katılabileceği ifade ediliyor.

Rum basınında 6 Ağustos'ta yer alan haberlerde, Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ay başında yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Fransa ve GKRY özellikle Doğu Akdeniz'de birçok alanda ortak faaliyetlerde bulunurken, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karşıtı ittifakların da başını çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı
Gündem

Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı

Türkiye'nin Navteks ilanı sonrası birçok kişi donanmamıza ve Oruç Reis'e destek mesajları paylaştı. Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, ve..
İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı! “Çok sayıda döviz bozdurabilirler”
Yerel

İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı! “Çok sayıda döviz bozdurabilirler”

Birçok valiliğe genelge yollayan İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kış yapılanması için çok sayıda döviz bozdurabileceğini vurguladı...
Putin, müjdeyi böyle duyurdu: Koronavirüs aşısı resmen tescillendi
Korona Virüs

Putin, müjdeyi böyle duyurdu: Koronavirüs aşısı resmen tescillendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı