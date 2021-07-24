Fransız sağ bek Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'a geliyor
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, Fransız sağ bek Sacha Boey'i renklerine bağladı. KAP'a bildirilen Boey, yarın İstanbul'a geliyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildikten sonra transferde adeta şaha kalktı. İlk olarak Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bek Sacha Boey'i de renklerine bağladı.
KAP'a bildirildi, yarın İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'den transfer edilen 20 yaşındaki Boey ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sacha Boey'in yarın İstanbul'a geleceği aktarıldı.