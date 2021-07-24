  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Milli okçumuz Mete Gazoz olimpiyatlarda 4. Oldu
Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Çin, 6 asırlık camiyi müzeye çevirdi
Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'a geliyor
Spor Fransız sağ bek Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'a geliyor
Spor

Fransız sağ bek Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, Fransız sağ bek Sacha Boey'i renklerine bağladı. KAP'a bildirilen Boey, yarın İstanbul'a geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 10:37:00 - 2021-07-24 10:41:27
Fransız sağ bek Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildikten sonra transferde adeta şaha kalktı. İlk olarak Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bek Sacha Boey'i de renklerine bağladı.

KAP'a bildirildi, yarın İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'den transfer edilen 20 yaşındaki Boey ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sacha Boey'in yarın İstanbul'a geleceği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay