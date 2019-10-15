Fransız rejisine tokat gibi gönderme! Akit TV’de ‘Asker selamı’ sürprizi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa, Türkiye'yi ağırladı. Maça ise yayın dağıtımını üstlenen Fransız rejisinin skandal hareketi damga vurdu. Fransız rejisi Türkiye'nin asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı.

Skandal olay şu şekilde yaşandı. Fransa karşısında beraberliği yakalayan A Milli Takımımız gol sevincinde asker selamı verdi. Fakat Fransız rejisi o anları televizyon ekranlarına yansıtmadı. Rejinin bu hareketi maçı TV'den takip eden Türk taraftarları çileden çıkardı.

AKİT TV'de her sabah ekranlara gelen Gün Başlıyor programı sunucusu Serkan Aksarı, A Milli Takımın tarih yazdığı görüntüleri ekranlara getirmeyen Fransız rejisine 'asker selamı' ile cevap verdi. Yayını asker selamı ile açan Aksarı, "Millilerimizin Fransa'da puan çıkarması son derece kıymetliydi. 'Yayına asker selamı ile başlayalım' dedik. Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerle mücadele eden askerlerimize ve dün Fransa'da tarih yazan millerimize selam ederek yayına başlayalım" ifadelerini kullandı.