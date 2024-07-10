Fransız Rafale rakip çıktı

Modernizasyon çabası, mevcut hükümetin askeri silah ve ekipman sistemlerini güncelleme konusundaki acil ihtiyacı ele alma taahhüdünün bir parçasıdır. Yaşlanan Mirage 2000 ve MiG-29 savaş uçakları da dahil olmak üzere FAP’nin mevcut dizisi, özellikle Fransız yapımı Mirage’ların hala çalışır durumda olması ve dayanıklılıklarının kanıtı olması nedeniyle bu yükseltmenin aciliyetini vurgular.

ÇOK YÖNLÜ UÇAK

Army Recognition haberine göre aynı üretici olan Dassault Aviation tarafından üretilen Rafale, Mirage 2000’in doğal halefi olarak kabul edilir. Çok yönlülüğüyle bilinen Rafale, hava üstünlüğü, müdahale ve nükleer caydırıcılık dahil olmak üzere birden fazla muharebe rolünü yerine getirebilir ve kapsamlı bir silah ve elektronik savaş sistemleri paketiyle donatılmıştır. Ek olarak, FAP tedarikçi ve teknoloji çeşitliliğini sağlamak için diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Bunlara yüksek satın alma maliyetleri ve uzun teslimat süreleriyle bilinen İsveç Gripen E/F ve İspanya’nın 2013’te Peru’ya teklif ettiği Eurofighter Typhoon dahildir.



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KF-21 4.5 NESİL SAVAŞ UÇAĞI

FAP ayrıca, ABD parçaları için tedarik zincirinde geçmişte yaşanan sorunlara rağmen Lockheed Martin’den Amerikan F-16 Fighting Falcon’u değerlendiriyor. Boeing FA-18 Super Hornet, engebeli pistlere uygun sağlam iniş takımı nedeniyle tercih edilen bir diğer aday. Kore Havacılık ve Uzay Sanayii’nden (KAI) Kore KF-21 Boramae de yarışta. 4.5 nesil bir avcı uçağı olan KF-21, gelişmiş aviyonikleri ve AESA radarıyla eski modeller ile beşinci nesil avcı uçakları arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor. Seleflerine kıyasla gizlilik ve muharebe yeteneklerinde önemli iyileştirmeler vaat ediyor.

Üretime yeni girmiş olmasına rağmen KAI, teknoloji transferi ve lojistikte tavizler sunabilir ve bu da çekiciliğini artırabilir. Ayrıca KAI, yakın zamanda Seman Peru SAC’de FA-50 hafif avcı uçağı için parça üretme anlaşması imzaladı ve bu, bir satın alma anlaşmasının parçası olarak KF-21’e kadar uzanabilir.

Kaynak: Sanayigazetesi