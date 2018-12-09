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Fransız polisinin ateş açtığı eylemcinin parmakları koptu

Paris sokaklarındaki protestolara müdahale eden Fransız polisi, bir eylemcinin el parmaklarını kaybetmesine neden oldu.

09 Aralık 2018 Pazar 12:12

Fransız hükümetinin yaptığı açıklamaları yetersiz bularak protestolarına cumartesi günü de devam eden 'Sarı Yelekliler'e polis sert müdahalede bulundu.

"Mermi kullanıldı"

Fransa'nın birçok şehrinde yaşanan protesto gösterileri nedeniyle ilginç görüntüler ortaya çıktı. Dün kameralara yansıyan görüntülerde ise; polis göstericilerden birini hiç gözünü kırpmadan gerçek mermiyle vurduğu öne sürüldü.

Parmakları koptu

Göstericinin el parmaklarına gelen kurşun nedeniyle, genç zor anlar yaşadı. Hatta gencin el parmakları koptu. Göstericilerin yardım ettiği protestocu hemen hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:21
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