Fransız polisinin ateş açtığı eylemcinin parmakları koptu

Fransız hükümetinin yaptığı açıklamaları yetersiz bularak protestolarına cumartesi günü de devam eden 'Sarı Yelekliler'e polis sert müdahalede bulundu.

"Mermi kullanıldı"

Fransa'nın birçok şehrinde yaşanan protesto gösterileri nedeniyle ilginç görüntüler ortaya çıktı. Dün kameralara yansıyan görüntülerde ise; polis göstericilerden birini hiç gözünü kırpmadan gerçek mermiyle vurduğu öne sürüldü.

Parmakları koptu

Göstericinin el parmaklarına gelen kurşun nedeniyle, genç zor anlar yaşadı. Hatta gencin el parmakları koptu. Göstericilerin yardım ettiği protestocu hemen hastaneye kaldırıldı.