Fransız polisi ağızlıksız köpeğe sahibinin önünde bakın ne yaptı! Şiddet içerir çocuklara izlettirmeyin

Son yıllarda giderek büyük bir sorun haline gelen başıboş sokak köpekleriyle ilgili bir süredir çeşitli tartışmalar yaşanıyor.

Başıboş köpekler ve tehlikeli ırklarla ilgili düzenlemelerde sona gelinirken Fransa'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

AĞIZLIKSIZ DOLAŞIP TEHLİKE SAÇTI

Fransa'da ağızlıksız şekilde sokaklarda dolaşan köpek tehlike saçtı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırgan tavırlarıyla çevresindekileri korkutan köpek, polis ekiplerine ihbar edildi.

Çevredekiler için bir tehdit oluşturduğu belirlenen saldırgan köpek için polis ekipleri harekete geçti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Köpeğin sahibi ise, ağızlık takmadığı köpeğinin saldırgan tavırlarını engellemekte başarılı olamadı.

Olay yerine gelen polis memurları, köpeğin saldırgan tavırlarının giderek artmasıyla köpeği vurarak etkisiz hale getirdi.