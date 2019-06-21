Fransız medyası ayarı iyice kaçırdı... İmamoğlu’nu ABD başkanlarıyla kıyasladılar!

yeniakit.com.tr Fransa’nın önde gelen haber sitelerinden La Croix (yani “Haç”), Ekrem İmamoğlu hakkında romantik bir yayına imza attı. Haç, Bir yanda onu mağdur ilan ederken diğer yanda yüceltmeye çabaladı.

Haç, kucaklaşma mesajlarını pek sevmiş, Amerikan başkanları ile kıyaslayıp yüceltiyor

Adından da anlaşılacağı üzere Haçlı kafasıyla hareket eden ve Katolisizm gayreti olan site, 23 Haziran’daki seçim öncesi İmamoğlu’nun seçim kampanyası hakkında kısaca bilgi verip özet geçen bir habere imza attı. Lakin yazı, İmamoğlu yandaşı tarafından kaleme alınmışçasına yanlı sunum ve hükümlerle dolduruldu.

Bunlardan bir tanesinde İmamoğlu’nun “kucaklaşma” mesajları üstünde durulup, “İmamoğlu'nun uzlaştırıcı ve birleştirici söylemi, eski Amerikan başkanı Barrack Obama gibi meşhur siyasilerle yüceltici bir kıyaslamaya layıktır.” ifadesine yer verildi.

İki dönem Amerikan başkanlığı gibi yüksek makamda oturmuş, Amerikalılar açısından iyi-kötü birçok icraat imza atmış birisiyle henüz hiçbir yüksek makama oturmayıp hiçbir esaslı icraat, hele hele icraat listesine sahip olamayan birisini sırf “kucaklaşma” mesajları veriyor diye kıyaslamakta bir anlam bulunamadı.

Diğer yandan bu yaklaşım, “Batı’nın Türkiye’deki sevgililerinden icraat diye baktığı şey Erdoğan’ın canını sıkma ve önünü kesme anlamına gelen işler mi?” sualini akla getirdi.

Fransız haç’ı “mağdur ve mazlum” İmamoğlu portresi çıkarıyor

Devamla haberde, br risk değerlendirme firması olan Verisk Maplecroft yöneticisi Anthony Skinner'in sözlerine yer verildi. Ona göre İmamoğlu, ana medyada mesajını duyurmanın imkânsızlığı karşısında daimen online geniş takipçisi bulunan sosyal medyaya yöneldi.

Halbuki La Croix’nın bu haberi yapıldığı sırada ortak canlı yayın bile gerçekleşmiş, İmamoğlu da birçok önde gelen televizyon kanallarında saatlerce programlara defaatle katılmıştı. Fakat Fransız Haçlı haber kaynağına göre sosyal medya dışında yer bulamadı...

Haç’ın haberine göre, medya adını da kirletmeye çalıştı; mesela onun Türkiye'nin tarihi düşmanı Yunanistan tarafından desteklendiğini yahut Karadenizli olması hasebiyle Yunan olduğunu söylediler. İmamoğlu'nun pek iyi Rumca konuştuğu ve kökeni hakkındaki iddialara esaslı bir cevap vermediğine ise hiç değinilmedi. Yunan tarafının İmamoğlu’yla alakalı yaptığı yayınlara ise imada bile bulunulmadı.

Gerçi bu konuda İmamoğlu yandaş medyası da pek bir cevap verememişti. 18 Mayıs'ta Sözcü'deki köşesinde Yılmaz Özdil, Atatürk'ün yanında yöresinde bulunmuş Rumlar sayıp “onlar kadar Türk olabilseniz” diyerek soruyu soranlara hücum etmek ötesinde bir şey yapmayı becerememişti.

Fransız Haç’ı, herzeden ibaret haber metninin sonunda ise, İmamoğlu’nun hemen her konuşmasında yalanları ortaya çıkmasına rağmen, kirli bir kampanyadan kaçındığını ve Türkiye’deki diğer siyasilerden de böyle ayrıldığını ileri sürdü.