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Dünya Fransız mallarını boykot çağrısı yapan Mısırlı alim tutuklandı
Dünya

Fransız mallarını boykot çağrısı yapan Mısırlı alim tutuklandı

Emperyalistlerin vali olarak Mısır’ın başına atadığı Abdulfettah es-Sisi, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi'yi tutuklattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:14:00 -
Fransız mallarını boykot çağrısı yapan Mısırlı alim tutuklandı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları ile Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılandı.

Macron'a tepki olarak, Türkiye, Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas gibi birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanması teklifi geldi.

Mısır'da askeri darbe ile iktidar olan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise, yaptığı açıklamada, Macron'un hakaret karikatürlerine sahiplenmesine tepki göstermiş ama boykot kararlarını eleştirmişti.

Fransa ile yakın ilişkilerini korumak isteyen Sisi, Mısır'da boykot çağrılarının kesilmesi yönünde talimatını verdi.

Sisi'nin bu çağrısı sonrası Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi de, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunduktan sonra Mısırlı yetkililer tarafından tutuklandı.

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