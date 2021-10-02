Fransız kanalına konuştu: Aklımızı yitirdik!

Bir yıldır Fransa’da sığınmacı olarak yaşayan Uygur Türkü Gülbahar Celilova, Doğu Türkistanlı olduğu Çin’in Sincan’daki eğitim kamplarında işkence gördüğünü söyledi.

France Tv’ye konuşan Celilova, konulduğu odanın küçücük olduğunu ve içinde 20 kişinin tutulduğunu belirtti.

Odalarda kalan kişilerin ayaklarının zincirlerle bağlı olduğunu ifade eden Celilova, Çinlilerin çağırıp götürdüğü bazı kişilerin bir daha geri gelmediğini, geri gelenlerin ise ölü gibi döndüğünü dile getirdi.

Kampta çok kötü şeylere maruz kaldığını aktaran Celilova, "Aklımızı yitirdik. Ölmek istedik, kendimizi öldürecek bir alet bulamadık." dedi.

Kaynak: Haksöz Haber