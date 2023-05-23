Fransız istihbaratıyla içli dışlı olan muhabir, Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmıyor!

FETÖ'nün MİT görevlilerini ifşa etmeye yönelik 2011-2015 yıllarında başlattığı kumpasta, PKK'ya gazeteci olarak sızan bir MİT görevlisini, PKK'ya ifşa eden Fransız haber ajansı AFP'nin Türkiye bürosunda muhabir olan ve Fransız istihbaratına çalıştığı bir çok kez iddia edilen Bülent Kılıç'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarında yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

Fransız istihbaratı, PKK, Avrupa merkezli düşünce kuruluşları ve LGBT hareketi ile bağlantıları alenen bilinen AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın Kılıçdaroğlu'nun yanından hiç ayrılmaması dikkat çekiyor.

Haber: A. Öztekin