  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fransız istihbaratıyla içli dışlı olan muhabir, Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmıyor!
Siyaset

Fransız istihbaratıyla içli dışlı olan muhabir, Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 17:21:00 - 2023-05-23 17:31:25
Fransız istihbaratıyla içli dışlı olan muhabir, Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmıyor!

FETÖ'nün MİT görevlilerini ifşa etmeye yönelik 2011-2015 yıllarında başlattığı kumpasta, PKK'ya gazeteci olarak sızan bir MİT görevlisini, PKK'ya ifşa eden ve PKK'ya 'ajanın infaz edilmesi' tavsiyesinde bulunan, Fransız haber ajansı AFP'nin Türkiye bürosunda muhabir olan ve Fransız istihbaratına çalıştığı bir çok kez iddia edilen Bülent Kılıç'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarında yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün MİT görevlilerini ifşa etmeye yönelik 2011-2015 yıllarında başlattığı kumpasta, PKK'ya gazeteci olarak sızan bir MİT görevlisini, PKK'ya ifşa eden Fransız haber ajansı AFP'nin Türkiye bürosunda muhabir olan ve Fransız istihbaratına çalıştığı bir çok kez iddia edilen Bülent Kılıç'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarında yanından ayrılmadığı ortaya çıktı.

Fransız istihbaratı, PKK, Avrupa merkezli düşünce kuruluşları ve LGBT hareketi ile bağlantıları alenen bilinen AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın Kılıçdaroğlu'nun yanından hiç ayrılmaması dikkat çekiyor.

Haber: A. Öztekin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23