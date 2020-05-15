Fransız ismin açıklaması ülkeyi karıştırdı! "5G'ye hayır" dedi ve virüs konusunda o ismi işaret etti

Fransız aktris Juliette Binoche'in koronavirüs salgına dair Bill Gates ile ilgili, "Bill Gates’in operasyonlarına HAYIR!, 5G’ye HAYIR!" çıkışının yankıları sürüyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkmasından sonra çok sayıda komplo teorisi de dolaşıma sokuldu. Onlardan biri de, virüsün Bill Gates gibi daha fazla para kazanmak ve insanları kontrol altına almak isteyen teknoloji devleri tarafından üretildiği yönündeydi.

Alt seviyede tartışılan ve sosyal medyanın komplo teorileri koridorlarında konuşulan bu iddialar, her geçen gün daha fazla sayıda ve toplumsal karşılığı olan isimler tarafından gündeme getirilmeye başlandı.

Onlardan biri olan Fransız oyuncu Juliette Binoche de Bill Gates'i suçlayanlar kervanına katıldı ve Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Covid 19 salgını tabii ki bir trajedidir ama bir açıdan da bizim daha da önemli sorunlarla yüzleşmemizi sağlamıştır. Sorun sistemiktir. Şu andaki çevresel felaket bir mega-kriz’e işaret etmektedir. ‘Tüketim’ zihniyeti bizim hayatın kendisini bile inkar etmemize yol açtı: Bitkilerin, hayvanların ve çok sayıda insanın. Hava kirliliği, küresel ısınma ve doğal mekanların yıkımı dünyayı bir kopuş noktasına getirdi (…)Yöneticiler ve vatandaşların şu anda hala süren, tahammül ötesi anlayışın dışına çıkması ve amaçlar, değerler ve ekonominin derinden bir şekilde ‘yeniden yapılanması’ için çalışması gerekmektedir. (…)’Yaşamayı’ , ‘onuru’ ve ‘tutarlılığı’ garanti altına almak için bu çalışma, toplu ve kararlı bir ‘adanmışlıkla’ yapılmalıdır…"

"Bill Gates’in operasyonlarına hayır"

Binoche bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtta ise açık açık Gates'i hedef aldı:

"Bunlar uluslararası finans şirketlerinin (özellikle Amerikalılar) uzun süredir yönettiği operasyonlardır. (Paranoyak olmamakla beraber söylemeliyim ki) İnsanları yönlendiriyorlar: Ürettikleri ilaçlar da bu operasyonun bir parçası. Herkesin deri altına iğnelerle mikroçipler koymak: HAYIR! Bill Gates’in operasyonlarına HAYIR! 5G’ye HAYIR!"

"Fransa'yı ikiye böldü"

Kerem Bumin, Gazete Duvar'da konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, Binoche'in açıklamalarının Fransa'yı ikiye böldüğünü belirtti ve, "Bazı gazeteler ve Binoche takipçileri aktristin sözlerini ‘saçma komplo teorileri’ ve ‘sansasyon yaratmak amaçlı safsata’ gibi görüp, ağır bir şekilde eleştirirken, bazıları ise bu tepkiye destek çıkıyor hatta Binoche’a bu konuda uyardığı için teşekkür ediyordu" yorumunu yaptı.

Binoche'un 200 kadar sanatçı, bilim insanı, yönetmen, oyuncu ve müzisyenden destek alarak yaptığı açıklamaya dikkat çeken Bumin, ünlü aktrisin, "Hükümet sadece testleri pozitif çıkan insanları ayırmanızı değil aynı zamanda onlarla yaşayan ve temasta olan herkesin adresini ve ulaşılabilecek numaralarını istiyor… Sağlık sigortalarına iletmek için… Ayrıca sağlık sonuçlarını içeren yeni haber sistemleri kurmakla meşguller. Üstelik sizin izniniz olmadan. Başka bir deyişle sağlık sonuçlarınızın ve bilgilerinizin nereye gittiği hakkında hiçbir soru soramayacaksınız…" sözlerine dikkat çekti ve ekledi:

"Bir de bunların üstüne sağlık bilgilerinin paylaşıldığı Health Data Hub adında bir sanal platformun Microsoft’un kullanıcılarına hazırlandığını düşündüğümüzde, bütün bu tepkiler ve açıklamalar en azından altı doldurulmuş duruyor, havada kalmıyor.

Sonuçta, bu iddiaların doğruluk payı tartışılabilir hatta tamamen inanıp inanmamak da kişisel bir tercih olabilir ancak kesin olan bir şey var: Bu salgın döneminden nasıl dünya, ‘global bir köy’ olarak etkileniyorsa, bu köyde yaşayan dünya sinemasının önemli isimlerinin de bundan azade olmadığını söyleyebiliriz."