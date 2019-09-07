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"Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!

Fransa'da bugün, kadın ve erkeğin İslam'a mugayir bir şekilde karma olarak namaz kılmasına olanak sağlayan cami açılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransız İslam'ı" dedikleri bir İslam modeli üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:16
"Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!

Fransa'nın başkenti Paris'te, dünyada ilk kez İslam'a uygun olmayan bir cami bugün açılacak. Camide kadın ve erkekler birlikte namaz kılabilecek.

"Camilerdeki atmosferden hoşnut olmadığını" dile getiren Kahina Bahloul isimli kadının eliyle başlatılan projeye şu ana kadar bin 700'ü aşkın kişi mali destekte bulundu. Caminin 7 Eylül Cumartesi günü açılması bekleniyor.

"Kadınlar camiden dışlanıyor" diye erkeklerin arasında namaz kılmak istedi!

Euronews'in haberine göre, Fransa'da bir ilke imza atacak olan proje, kadınlar ve erkeklerin aynı camide namaz kılma, vaaz etme ve imam olma saçmalığına ev sahipliği yapacak. Kahina Bahloul Müslümanlar için kutsal ibadet mekanları olan camilerde dini ritüellerden kadınların dışlandığı gerekçesiyle böyle bir rezilliğe imza attı. Sosyal medyada Bahloul'a, "Dışlanmamanın yolu camiye gelmektir, erkeklerin arasında namaz kılmak değil!" yorumları yapıldı.

"Estetik olmuyor"

Fransız medyasına konuşan Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Zekri, "Din yüzyıllar önceki geleneklere dayanıyor ve bu gelenekleri bir gecede değiştiremeyiz. Önünüzde secdeye giden bir kadın olduğunu ve arkada da erkek olduğunu düşündüğünüzde bu estetik olmuyor" dedi.

Öte yandan cami projesine öncülük eden Kahina Bahloul'un ölüm tehditleri aldığı iddia edildi.

Fransa, Avrupa'da Müslüman nüfusu en fazla olan ülkelerin başında geliyor.

Macron, ‘Fransa İslâmı’ saçmalığında kararlı

Öte yandan İngiliz BBC de, Türkiye'de kadınların erkekler aynı safta namaz kılması için propaganda çalışması yürütüyor. 

BBC dinde reform peşinde! Kadınların arkada saf tutması...

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:16
  1. Fransa
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