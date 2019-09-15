Fransız İşadamı Dumas: Aptal Puma Sendromu'ndan korunmalıyız

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Aptal Puma Sendromu bazı şeylerden bahsederken, onları tartışırken, düşünürken unutmamamız gereken önemli bir kavram." diyen Dumas, kedigillerden olan pumaların yaratılışlarından ileri gelen avlanma özelliklerini şöyle anlattı:

'Eforlarını avlarının cüssesine göre ayarlarlar'

"Pumaların avlanırken dahice sonuçlar veren bir karar mekanizmaları vardır. Avlarını yakalamak için gerçekleştirecekleri koşunun süresini ve eforunu avlarının cüssesine göre ayarlarlar. 'Nasıl yani?' dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle ki pumaların bir ceylan avını sonuçlandırmak için harcadığı süre ile, bir tavşanın peşinde geçirdiği süre aynı değildir. Puma fazlasıyla zeki bir canlıdır. Dolayısıyla koşarken harcadığı enerji miktarı, avdan elde edeceği potansiyel enerji miktarını aştığı noktada durur ve koşmaktan vazgeçer. Yenilgiyi kabullenir ve yeni avlar aramak için yola koyulur. Kısacası attığı taş ürküttüğü kurbağaya değecek mi değmeyecek mi ölçüp biçer."

'Elde edeceğim şey, harcadığım emeğe değecek mi?'

"Aptal Puma Sendromu ise bunun tam olarak zıttını yapan insanları açıklamak için kullanılan bir deyim." ifadelerini kullanan Dumas, şöyle konuştu:

"Aptal Puma Sendromu ifadesi; bazen bir tavşanın peşinden yıllarca koşan, sonra da yakaladığı avı bir çırpıda bitirenleri ya da bu tip bir ahmaklığı ifade etmek için kullanılıyor. Yani insanların birçoğu pozisyonları ile bağdaşmayan küçük şeylerin peşinde ömürlerini harcıyorlar. Aslında Ceylan peşinde olmaları gerekirken, tavşan peşinde telef oluyorlar. Her şey bireyin kendisine şu sormasından geçiyor: 'Elde edeceğim şey, harcadığım emeğe değecek mi?'

Başarı denilen kavram, çoğu zaman sarf edilen enerji ve sonuç ilişkisi arasındaki dengeyi hesaplayabilmekte gizli. Plansız bir şekilde belirlenen hedeflerin peşinden ısrarla koştuğumuzda; en büyük kaybın zaman olduğunu ve bunun telafi edilemez olacağını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor."