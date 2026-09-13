Anthropic'ten istifa eden uzman feryat etti: Yavaşlamazsak yakında hepimiz ölebiliriz

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri için kontrolsüz yarış içinde olduklarını ileri süren Coxon, "Bunlar yakında her şeyi hackleyebilecek, herhangi bir alanı bir gecede dönüştürebilecek, gerçek güç ve kaynaklar elde edebilecek insanüstü sistemler haline gelecek." ifadelerini kullanmıştı. Coxon, ayrıca yapay zeka modellerini geliştiren sektör çalışanlarının, bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandıklarını öne sürmüştü.