Anthropic'ten istifa eden uzman feryat etti: Yavaşlamazsak yakında hepimiz ölebiliriz
Yapay zeka devi Anthropic'ten "sorumsuz yarış" tepkisiyle istifa eden araştırmacı Jacob Coxon, teknoloji dünyasını sarsan açıklamalarda bulundu. Sektör çalışanlarının teknolojideki kontrolsüz ilerlemeden ve olası sonuçlarından dehşetle korktuklarını belirten Coxon, "Mevcut ilerleme hızı yavaşlatılmazsa yakın gelecekte hepimizin ölebileceğine dair güçlü bir ihtimal var" diyerek küresel felaket uyarısında bulundu.