  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Fransız güçlerinin bulunduğu askeri kampa obüs saldırısı

Mali'nin kuzeydoğusundaki Kidal bölgesinde, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Fransız Barkhane güçlerinin bulunduğu askeri kampa obüslerle saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 19:09:00 -
Fransız güçlerinin bulunduğu askeri kampa obüs saldırısı

Mali'nin kuzeydoğusundaki Kidal bölgesinde, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Fransız Barkhane güçlerinin bulunduğu askeri kampa obüslerle saldırı yapıldı.

Afrika basınındaki haberlere göre, Cezayir sınırı yakınlarındaki Tessalit kampı 16 obüs atışının hedefi oldu. Obüs mermileri kampın yakınlarına düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Diğer yandan MINUSMA'ya ait bir aracın mayına çarpması sonucu 1'i ağır 3 barış gücü askeri yaralandı.

Tessalit kampına ocakta düzenlenen havan saldırısında 18 asker ve 2 sivil yaralanmıştı.

Başkent Bamako'nun 1500 kilometre kuzeydoğusundaki kampta, MINUSMA ve Fransız Barkhane askerlerinin yanı sıra Malili askerler de bulunuyor.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve BM öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Faruk Alci

Hic kuskunuz olmasin bu saldiriyi organize edende yapanda fransanin kendisidir. Kuzey afrikaya daha iyi coreklenmek icin. Bir amavida Turkiyeyi zan altinda birakmak olabilir.
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı