Fransız gazetesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının 4'üncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre; Türkiye ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5,9 yıl genelinde ise yüzde 1,8 büyüdü.

Büyüme verisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı. Dünyaca ünlü Fransız ekonomi gazetesi Les Echos, söz konusu gelişme üzerine Türk ekonomisin başarısına yer veren bir haberle okuyucularının karşısına çıktı.

Koronavirüs salgınının vurduğu 2020 yılında, Türkiye'nin ekonomik buhrandan kaçınan birkaç ülkeden biri olduğunu, düşük faiz politikasıyla üçüncü ve dördüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 5,9 büyüme yaşadığını ifade eden gazete, Çin'in ardından en büyük 20 ekonomide bunu başaran tek ülke olduğunu vurguladı.

Türk Lirası değer kazandı

Dünyada 193 ülke arasında sadece 26 ülkenin 2020'yi ekonomik büyümeyle kapattığını ve Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olduğunu yazan Les Echos, turizm ve inşaat sektöründeki dalgalanmalara rağmen düşük faiz nedeniyle salgını fırsata çevirdiğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın göreve gelmesinin ardından ekonomik politikalara güvenin arttığını ifade eden gazete, Türk Lirası'nın euro ve dolar karşısında yüzde 15 değer kazandığını ifade etti.

Les Echos, Türkiye'nin ekonomi politikalarında yeniden güvenilirlik sağladığını ve güven tazelediğini belirtti.