Fransız ekibin liderinden dikkat çeken sözler: Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin 11 ilimizde büyük yıkıma yol açması sonrası Türkiye uluslararası yardım çağrısında bulundu. Enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için birçok ülkeden Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Enkaz altındakileri kurtarmak için Türkiye'ye Fransa'dan da bir ekip geldi. Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarında yer alan Fransız ekibin lideri Eric Zipper, Türkiye'deki bu depremi felaket olarak tanımlayarak "Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz" dedi.

"Fransa'nın altyapısı da yetmezdi"

Arama kurtarma çalışmalarına Malatya'daki AFAD ekibiyle birlikte yaptıklarını söyleyen Zipper, "Ben Malatya'daki AFAD ekibiyle çalıştım. İhtiyacımız olduğunda bize yardımcı oldular. Kahramanmaraş'a döndüğümde AFAD merkez binasında bilgilerim dahilinde ifade verirken de AFAD ekibi oradaydı. Farkında olmamız gerekir ki aynı deprem Fransa'da yaşansaydı, Fransız itfaiyeciler ve Fransa'nın alt yapısı da yoğunluk içerisinde olurdu. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz. Benim olduğum bölgede Türkiye Cumhuriyeti, AFAD, Türk dernekleri, Türk STK'ları orada olup etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar" dedi.