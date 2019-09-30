Fransız ekibi Paris Saint Germain'den skandal video: "Ayasofya Camisi'nin minaresini sakladılar"

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi İstanbul'u anlatan bir video yayımladı. Görüntülerde Ayasofya Camisi de yer alırken minareleri kadraja dahil edilmedi. Tanıtım filminde yer alan diğer camilerin minaresi ise saklanmadı.

'Hala kabullenemediler'

Ayasaofya Camisi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Hadis-i Şerifi'nde "Konstantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir." diyerek övgüsüne mazhar ettiği Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırıldı. Fransız ekibi tarafından yayımlanan video İslam karşıtı kitlelerin Ayasofya Camisi'ni hala kabullenemediğini gözler önüne serdi.