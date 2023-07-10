Fransız diplomattan çarpıcı yorum: Erdoğan'la görüşmek için sıraya gireceğiz

NATO Liderler Zirvesi'nde kısa bir süre kala yabancı basında birçok çarpıcı analiz kaleme alındı. Son olarak, İsviçreli gazeteci Darius Rochebin, bir diplomat ile yaptığı konuşmadan dikkat çeken kesitler paylaştı. Gazeteci bir diplomatın Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, “Erdoğan'la görüşmek için sıraya gireceğiz” dediğini açıkladı.