  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'den beklenmedik, sürpriz Türkiye kararı: Heyeti TCG Anadolu'da

İmamoğlu'na en güvendiği isimden ağır darbe

Petrol devi ile dikkat çeken ortaklık, bomba hamle: petrol fışkırabilir! Kuyusundan üretim başladı

‘Gönlünüzden ne kopuyorsa atın kasaya’ Muharrem İnce fırsatı kaçırmadı

ABD'li vekillerden böyle küstahlık görülmedi! Tutumları gündeme oturacak: Türkiye'ye F-16 vermeyin

Dünyaca ünlü analist paylaştı! Piyasadaki altının artışına dair analizi: Altın şimdi bu rakamlara oynuyor

TOGG gündeme yine damga vurdu, BMW'nin imdadına yetişti: Yardım eden o oldu! Görüntüler ortaya çıktı!

ABD mahkemesinden emsal! LGBT'ye ilk tokat vuruldu

Namaz ile alay eden karaktersiz hakkında karar verildi!

Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu
Gündem Fransız diplomattan çarpıcı yorum: Erdoğan'la görüşmek için sıraya gireceğiz
Gündem

Fransız diplomattan çarpıcı yorum: Erdoğan'la görüşmek için sıraya gireceğiz

Yeniakit Publisher
2023-07-10 07:20:00 -
Fransız diplomattan çarpıcı yorum: Erdoğan'la görüşmek için sıraya gireceğiz

NATO Liderler Zirvesi'nde kısa bir süre kala yabancı basında birçok çarpıcı analiz kaleme alındı. Son olarak, İsviçreli gazeteci Darius Rochebin, bir diplomat ile yaptığı konuşmadan dikkat çeken kesitler paylaştı. Gazeteci bir diplomatın Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, “Erdoğan'la görüşmek için sıraya gireceğiz” dediğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirecek.

 

Tüm dünyanın merakla beklediği toplantı öncesi yabancı basında bir çok çarpıcı analiz kaleme alındı.

Son olarak, İsviçreli gazeteci Darius Rochebin, NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı konuşmadan çarpıcı kesitler paylaştı.

NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı görüşmeden kesitler sunan gazeteci, çarpıcı ayrıntılar verdi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rochebin, paylaşımında "Bir Fransız diplomat NATO Zirvesi'nde hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız' dedi. Erdoğan 20 yıldır iktidarda. Darbe girişimini atlattı. Düşüşüne dair birçok öngörüyü boşa çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!
Başkan Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!

Gündem

Başkan Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!

Dünya NATO Zirvesi'ne kilitlendi! Gözler Başkan Erdoğan'da
Dünya NATO Zirvesi'ne kilitlendi! Gözler Başkan Erdoğan'da

Gündem

Dünya NATO Zirvesi'ne kilitlendi! Gözler Başkan Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan kritik görüşme

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan kritik görüşme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23