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Fransız devinden Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz

Fransız Schneider Electric'in Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont, küresel düzeyde yaşanan ekonomik krizin Türkiye'deki gidişatlarını engellemeyeceğini, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:09
Fransız devinden Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz

Innovation Summit Istanbul etkinliğinde konuşan Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont, İstanbul'un kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek "Bizim misyonumuz teknolojiyi ekonomiye kaynaştırmak ve güç katmasını sağlamak. Biz Türkiye'de onca yıldır faaliyet gösteriyoruz. Biz Türkiye'ye iyi yatırım yaptık. Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışıyoruz. Türkiye pazarı büyük potansiyele sahip. Biz Schneider Electric olarak sürekli Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gelirin yüzde 45'i nesnelerin internetine ayırıyor

Remont, kendilerinin 40 yıl önce küçük bir teknoloji şirketi olarak işe başladıklarını anımsatarak, her yıl gelirlerinin yüzde 5'ini Ar-Ge’ye, yüzde 45'ini nesnelerin internetine ayırdıklarını, buna ise yaklaşık 20 yıl önce başladıklarını söyledi.

650 bin kişi ile çalışılıyor

Remont, "Biz Schneider Electric olarak şu anda çoklu bir lokal şirketiz. Lokal demek ortaklarla çalışmak demek. Farklı ortaklarımız var. Teknolojimizi bu şekilde kullanıyoruz. Şu anda birlikte çalıştığımız ortaklarımızın sayısı 650 bin. Yani her ülkede yüzlerce ortağımız var." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:09
  1. İstanbul
  2. Schneider Electric
  3. Fransa

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