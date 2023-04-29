Fransız devi Arda Güler için harekete geçti!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sporx tarafından Tuttomercato'ya dayandırılan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun, Paris Saint-Germain'in bu yaz en büyük hedeflerinden biri olduğu aktarıldı.

Fransız ekibinin, genç yıldızın transferi için şimdiden temaslara başladığı öne sürüldü. Arda'nın yeteneği ile uluslararası alanda en fazla bilenen "Wonderkid"lerden biri olduğu kaydedildi.

"MÜKEMMEL BİR TEKNİĞE SAHİP"

Arda Güler'in, genç yaşına rağmen Fenerbahçe gibi baskının çok fazla olduğu bir takımda önemli bir konumda olduğu belirtildi.

Milli futbolcunun, bu sezon 27 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performansla oynadığı hatırlatıldı. Ayrıca Arda'nın şimdiye kadar toplamda 43 resmi maçta Fenerbahçe formasını sırtına geçirdiği vurgulandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda'nın özelliklerine de değinilirken, genç ismin mükemmel bir tekniğe sahip olduğu aktarıldı. Genç futbolcunun; oyun kurucu, kanat ve ikinci forvet olarak görev alabildiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Arda Güler'in adı; Bayern Münih, Borussia Dortmund, Newcastle United, Ajax, Barcelona gibi ekiplerle de anılıyor.