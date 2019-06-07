0553 313 94 23

Fransız basınına konuştu: Türkler korkusuzdur

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da forması giyen Malili golcüsü Mustapha Yatabare, Türkiye-Fransa maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

07 Haziran 2019 Cuma 17:41
Fransız basınına konuştu: Türkler korkusuzdur

Atiker Konyaspor'un Malili golcüsü Mustapha Yatabare, Fransız basınına verdiği röportajda A Milli Takım'ın yarın EURO 2020 elemelerinde Fransa'yla oynayacağı karşılaşmayı değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerindeki üçüncü maçında yarın Konya'da son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Fransa'da yayım yapan Sud Ouest gazetesinin sorularını yanıtlayan Atiker Konyaspor'un 33 yaşındaki golcüsü Mustapha Yatabare, Konya'daki atmosferin Fransızları zorlayacağının altını çizerken "Türkler asla oynamaktan korkmaz." ifadelerini kullandı. İşte Yatabare'nin dev maça ilişkin görüşleri:

"Konya seyircisi çok ateşli"

"Konya stadı, Türkiye'deki en iyi üç-dört ambiyanstan birine sahip. Fransız futbolcular, kendi ülkelerinde alıştıklarından farklı olarak son derece sıcak ve hoş bir atmosfere tanıklık edecek. Konya, 1 milyon nüfuslu büyük bir şehir. Ancak hayatın çok daha hızlı olduğu İstanbul'la asla kıyaslanmayacak ölçüde sakin ve sade. Bununla birlikte bir futbol şehri. İnsanlar, çok kibar ve son derece misafirperver. Takımlarını çok ateşli bir şekilde destekliyorlar ve kaybetmekten nefret ediyorlar.

Konya'da stadyum genellikle dolu olur. Özellikle büyük maçlarda çılgın bir atmosfer vardır. Sis bombası kullanılmaz ama koreografiler ve tezahüratlar etkileyicidir. Şehirde agresiflik göremezsiniz. Konya'ya ilk kez rakip olarak gitmiş ve gol atmıştım. Stadyum mükemmeldi. Fransa maçında da stat, yeşil-beyaz değil tamamı ile kırmızıya boyanacaktır. Tatile çıkmadan önce pek çok kişi benimle bu maç hakkında konuşmak istedi. İnsanlar çok sabırsız."

"Türkler korkusuzdur"

"Türk Milli Takımı, yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Son dönemlerde ilerleme kaydettiklerini düşünüyorum. Kendilerini tam anlamıyla yeniliyorlar. Şahsen Fransa'yla bir nebze rekabet edebileceklerini düşünüyorum ama bunun süresinden emin değilim. Yine de bu maç, onlar için hangi seviyede olduklarını görmeleri açısından iyi bir test olacak. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz gibi daha önce milli takımda uzun süre oynamış oyuncular yeniden kadroda. Ancak Abdülkadir Ömür gibi Avrupa'nın peşinde olduğu gençler de var. Dolayısıyla takımda enteresan bir karışım olduğunu söyleyebiliriz.

Türk futbolu, çok rekabetçi. Bu yüzden asla korkmayacaklardır. Onlara kimliğini veren de bu özellikleri. Burada küçük takımlar bile atak oynuyor. Oyun, çok fiziksel ve agresif değil ama bu ikili mücadelelerde olmalarını engellemiyor. Futbolcuların maaşlarının ödenmesinde gecikmeler yaşandığı biliniyor ama sezon sonu her şey halloluyor.

Daha mütevazı ekiplere bile gelmekten çekinmeyen yabancı oyuncular sayesinde 4 yıldır futbolun seviyesi yükseliyor. Avrupa kupalarında mücadele eden takımları saymazsak puan cetvelinin ikinci yarısı için Ligue 1 benzetmesi yapabilirim. Genç yetenekler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ancak eğitim, ne yazık ki ön planda değil. Oysa bunun için her türlü fiziksel olanağa sahipler."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 17:41
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Yatabare
  4. Mustapha Yatabare

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de deprem meydana geldi
    1. Akdeniz'de deprem meydana geldi
    2. Başkan Aşgın ve meclis üyelerinden..
    3. Ünlü rapçi Ceza’nın babası son..
    4. Bu hafta en çok borsa kazandırdı
    5. 3x3 basketbolda genç milliler dünya..
    6. "Gelir anlaşması, Kıbrıs Türk halkının..
    7. Abdullah Avcı, Real Madrid'in..
    8. Times Meydanı'nda bombalı saldırı..
    9. Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu..
    10. Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine..
    11. Tamzara’da organik pazar sezonu açıldı
    12. İzmir’de 75 kaçak göçmen yakalandı
    13. 18 yaşındaki genç serinlemek isterken..
    14. Otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
    15. "Bakanlığa geldiğimden itibaren bu..
    16. Başpehlivanlar Sorgun’da er meydanına..
    17. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    18. Şaşırtan görüntü: Domuzlar plaja indi!
    19. Ömrünün 40 yılını geçirdiği otobüste..
    20. İzmir’de trafiğe havadan denetim
    21. Muz lekesi nasıl çıkar?
    22. O davet Türkiye düşmanlarını rahatsız..
    23. Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35..
    24. Borsa günü yükselişle tamamladı
    25. Ece Seçkin kimdir? Kaç yaşında ve..
    26. (Düzeltme) Tarım aracı takla atıp yol..
    27. Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
    28. TÜGVA yaz okulu kayıt | TÜGVA yaz..
    29. Bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar ağır..
    30. Çorum’da vektörel mücadelede yoğun..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!
    Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem