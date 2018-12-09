0553 313 94 23

Fransız basını Türkiye için bakın neler yazmıştı

Fransa'da yaşanan olaylar, akıllara Gezi eylemlerinde Fransa'nın takındığı tutumu getirdi. Öyle ki, Fransız medyası inanılmaz yalanlara sarılmış, olayları dünya basınına 'polis şiddeti' olarak lanse etmeye çalışmıştı.

09 Aralık 2018 Pazar 01:43
Fransız basını Türkiye için bakın neler yazmıştı

Paris'te Sarı Yelekliler'in başlattığı ve Belçika ve Hollanda'da da ses getirmeye başlayan eylemlerde eylemciler sokakları, arabaları aleve verip, dükkanları yağmalarken, polis ise aşırı bir şiddet uygulamaktan çekinmiyor.

Fransa'da yaşanan bu eylem, akıllara 2013 yılında Türkiye'de hükümeti devirmeye yönelik dış destekli olarak başlatılan Gezi olaylarını getirdi.

"Hükümetin sokakta öpüşülmesini istememesi olayları körükledi"

Fransız medyasından en çok akılda kalan başlık France 24'ün başlığıydı. France 24, hükümetin sokakta öpüşmeye karşı çıkmasının eylemleri körüklediğini bile iddia etmişti.

France 24: Polis Erdoğan karşıtlarını şiddetle dağıttı

İnanılmaz yalanların ve çarpıtmaların sıralandığı France 24 haberinde, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Erdoğan hükümeti son haftalarda Türkiye'nin Suriye krizindeki rolü, çevre, alkol satışlarına getirilen kısıtlama veya resmi makamların sokakta öpüşmeye karşı uyarıları gibi konular nedeniyle eleştirilmekte. Bu çalkantılar, hâlâ açık farkla en popüler Türk siyasi olmaya devam eden Erdoğan ile ülkenin otoritarizme kayışını ve laik ilkelerin sorgulanmasını eleştiren kesim arasında artmakta olan gerginliğin yansıması".

BFMTV: Türkiye'nin baharı!

Fransız haber kanalı BFMTV "Türkiye'nin baharı mı? Taksim, aşırı baskıcı rejime karşı direnişin sembolü haline geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Liberation: Türkiye'de bir bahar havası

İlk sayfasını Türkiye'deki olaylara ayıran sol eğilimli Liberation "Türkiye, Bir bahar havası" manşetini atmıştı.

Gazete, Türkiye'de hafta sonu hükümete karşı gerçekleştirilen gösterilerin 2011 yılındaki Arap baharını hatırlattığını vurgulamıştı. Haberde, Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir projesine karşı olarak 4 gündür süren eylemlerin, AK Parti'nin uygulamalarına karşı Türklerin huzursuzluğun ortaya çıkardığı öne sürülmüştü.

Taksim için "Burası İstanbul'un Tahrir Meydanı" ifadesi

Ayrıca gazete iç sayfada Taksim'i kastederek 'Burası, İstanbul'un Tahrir Meydanı' ifadelerine yer vermişti.

Le Figaro: Otoriter Erdoğan'a karşı başkaldırı

Le Figaro gazetesi ise "Türkler Erdoğan'ın otoriter uygulamalarına karşı eylem yapıyor" başlığını kullanırken Taksim'deki çevre düzenlemesine tepki olarak doğan gösterilerin hükümete ve politikalarına karşı eylemlere dönüştüğü belirtilmişti.

Haberde, İstanbul ve Ankara'daki gösterilerin İzmir Tunceli, Antalya ve Trabzon gibi illere de yayıldığı belirtilirken Taksim Meydanı'nda 1 Mayısta yer alamayan sol grupların bayraklarının asılı olduğu ifade edilmişti.

Gazete, AK Parti'nin iktidara geldiğinden beri ilk kez bu denli yoğun başkaldırı ile karşı karşıya olduğunun da altını çizmişti.

Ayrıca Le Figaro, olaylarda iki kişinin öldüğünü yazmış ve bu iddiayı da Uluslararası Af Örgütü'ne dayandırmıştı. Gazete, Paris ve Washington'un da Türkiye'ye itidal çağrısı yaptığını vurgulamıştı.

Le Monde: Neler yaşandığını bize anlatın

Le Monde gazetesi ise internet sitesinde "Türkiye'de iseniz, neler yaşandığını bize anlatın" diyerek bir link vererek, Türkiye'deki basının sansür uyguladığını ima etmeye çalışmıştı.

Halbuki, o günlerde CNN ve BBC gibi kanalların canlı yayın araçları Taksim'den 24 saat canlı yayın yapıyordu.

"Olaylara rağmen hükümetin tavrı bir türlü değişmiyor"

Hükümetin gösterilerden sonra tutumunun değişmediğine vurgu yapılan haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın göstericilere herhangi bir imtiyaza karşı çıktığı aktarılmıştı.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 01:43
  1. Tunceli
  2. Trabzon
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. fransa
  8. paris
  9. france 24
  10. le monde
  11. le figaro
  12. liberation
  13. gezi olayları
  14. Fransız medyası
  15. BFMTV
  16. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a gönderme: Eğer perde arkasında 6 aylık, 1.5 aylık ise o teferruatlık durum değildir
    1. Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a..
    2. Yevhen Seleznyov'dan flaş açıklama:..
    3. Sinan Engin: Galatasaray kapısının..
    4. Fransa'da içki yasağı başlatıldı!
    5. Okay Yokuşlu attı Celta Vigo farka..
    6. Erman Toroğlu Fatih Terim'e seslendi:..
    7. Fransız basını Türkiye için bakın..
    8. Ahmet Çakar'dan Galatasaray yorumu:..
    9. Kırıkkale'de huzur operasyonu
    10. Amazon'un yapay zekalı robotu 24..
    11. Denizli'de silahlı bıçaklı kavga: 1..
    12. Irak petrol üretimini günlük 139 bin..
    13. Avrupalı Sosyalistlere çağrı yaptı:..
    14. Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi
    15. Ağlatan sosyal deney: Şükretmeyi..
    16. Fransız bakan açıkladı: Devam edebilir
    17. UID Belçika Başkanlığı'na yeniden..
    18. Avusturya İslam Cemaati Başkanlığı'na..
    19. Ayla filmine ABD'de yoğun ilgi
    20. Mülteciler tren istasyonunda yakalandı
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi: Yemek, bulaşık...
    Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi: Yemek, bulaşık...

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe