Fransız basını Türkiye için bakın neler yazmıştı

Paris'te Sarı Yelekliler'in başlattığı ve Belçika ve Hollanda'da da ses getirmeye başlayan eylemlerde eylemciler sokakları, arabaları aleve verip, dükkanları yağmalarken, polis ise aşırı bir şiddet uygulamaktan çekinmiyor.

Fransa'da yaşanan bu eylem, akıllara 2013 yılında Türkiye'de hükümeti devirmeye yönelik dış destekli olarak başlatılan Gezi olaylarını getirdi.

"Hükümetin sokakta öpüşülmesini istememesi olayları körükledi"

Fransız medyasından en çok akılda kalan başlık France 24'ün başlığıydı. France 24, hükümetin sokakta öpüşmeye karşı çıkmasının eylemleri körüklediğini bile iddia etmişti.

France 24: Polis Erdoğan karşıtlarını şiddetle dağıttı

İnanılmaz yalanların ve çarpıtmaların sıralandığı France 24 haberinde, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Erdoğan hükümeti son haftalarda Türkiye'nin Suriye krizindeki rolü, çevre, alkol satışlarına getirilen kısıtlama veya resmi makamların sokakta öpüşmeye karşı uyarıları gibi konular nedeniyle eleştirilmekte. Bu çalkantılar, hâlâ açık farkla en popüler Türk siyasi olmaya devam eden Erdoğan ile ülkenin otoritarizme kayışını ve laik ilkelerin sorgulanmasını eleştiren kesim arasında artmakta olan gerginliğin yansıması".

BFMTV: Türkiye'nin baharı!

Fransız haber kanalı BFMTV "Türkiye'nin baharı mı? Taksim, aşırı baskıcı rejime karşı direnişin sembolü haline geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Liberation: Türkiye'de bir bahar havası

İlk sayfasını Türkiye'deki olaylara ayıran sol eğilimli Liberation "Türkiye, Bir bahar havası" manşetini atmıştı.

Gazete, Türkiye'de hafta sonu hükümete karşı gerçekleştirilen gösterilerin 2011 yılındaki Arap baharını hatırlattığını vurgulamıştı. Haberde, Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir projesine karşı olarak 4 gündür süren eylemlerin, AK Parti'nin uygulamalarına karşı Türklerin huzursuzluğun ortaya çıkardığı öne sürülmüştü.

Taksim için "Burası İstanbul'un Tahrir Meydanı" ifadesi

Ayrıca gazete iç sayfada Taksim'i kastederek 'Burası, İstanbul'un Tahrir Meydanı' ifadelerine yer vermişti.

Le Figaro: Otoriter Erdoğan'a karşı başkaldırı

Le Figaro gazetesi ise "Türkler Erdoğan'ın otoriter uygulamalarına karşı eylem yapıyor" başlığını kullanırken Taksim'deki çevre düzenlemesine tepki olarak doğan gösterilerin hükümete ve politikalarına karşı eylemlere dönüştüğü belirtilmişti.

Haberde, İstanbul ve Ankara'daki gösterilerin İzmir Tunceli, Antalya ve Trabzon gibi illere de yayıldığı belirtilirken Taksim Meydanı'nda 1 Mayısta yer alamayan sol grupların bayraklarının asılı olduğu ifade edilmişti.

Gazete, AK Parti'nin iktidara geldiğinden beri ilk kez bu denli yoğun başkaldırı ile karşı karşıya olduğunun da altını çizmişti.

Ayrıca Le Figaro, olaylarda iki kişinin öldüğünü yazmış ve bu iddiayı da Uluslararası Af Örgütü'ne dayandırmıştı. Gazete, Paris ve Washington'un da Türkiye'ye itidal çağrısı yaptığını vurgulamıştı.

Le Monde: Neler yaşandığını bize anlatın

Le Monde gazetesi ise internet sitesinde "Türkiye'de iseniz, neler yaşandığını bize anlatın" diyerek bir link vererek, Türkiye'deki basının sansür uyguladığını ima etmeye çalışmıştı.

Halbuki, o günlerde CNN ve BBC gibi kanalların canlı yayın araçları Taksim'den 24 saat canlı yayın yapıyordu.

"Olaylara rağmen hükümetin tavrı bir türlü değişmiyor"

Hükümetin gösterilerden sonra tutumunun değişmediğine vurgu yapılan haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın göstericilere herhangi bir imtiyaza karşı çıktığı aktarılmıştı.

Kaynak: Haber7