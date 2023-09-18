Fransız bakanın enflasyonu düşürme teklifi: Yemek pişirin!

Fransa'da Ticaret ve KOBİ Bakanı Olivia Gregoire'nun yüksek enflasyonla mücadele etmek için önerdiği teklif büyük tepki topladı. Bakan Gregoire, yaptığı açıklamada, hazır ve donmuş gıda ürünlerinin mutfak enflasyonunu artırdığını ancak taze sebzelerin daha düşük fiyatlara mal olduğunu belirtti. Bu nedenle, "Hazır gıdalar yerine daha pahalı olmayan çiğ ürünleri nasıl pişireceğimizi öğrenmeliyiz." dedi.

"Taze sebzenin fiyatı düşük"

Gregoire, enflasyonu düşürmek için okullara yemek pişirme dersi koymayı teklif etti. Fransız Bakan, yaptığı açıklamada hazır ve donmuş gıdaların mutfak enflasyonunu arttırdığını, taze sebzede ise fiyatların düşük olduğunu vurguladı.

"Ekmek yoksa pasta yiyin"

Ancak bu öneri, muhalefet partilerinden büyük tepki çekti. Muhalefetteki sosyalist "Boyun eğmeyen Fransa" Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından, "İçme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya kalınca şarap tadım dersleri alın." ve "Ekmek yoksa pasta yiyin." paylaşımında bulunarak, Bakan'ın açıklamalarını tiye aldı.

France Unbowed Milletvekili Anne Stambach ise, "Eğer insanlar öğün atlıyorsa, bunun nedeni yemek yapmayı bilmemeleri değil, pişirecek hiçbir şeyleri olmamasıdır." dedi.

Öneriler tartışmalara neden oluyor

Fransa'da yüksek enflasyonla mücadele ve tüketici maliyetlerini düşürme çabaları önemli bir gündem maddesi haline gelirken, bu tür öneriler kamuoyunda geniş tartışmalara yol açıyor. Bakan Gregoire'un yemek pişirme dersleri teklifi, tüketici alışkanlıkları ve fiyatlar konusundaki derin görüş ayrılıklarının olduğunu ortaya çıkardı.

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Fransa'da enflasyon rekoru

Fransa Devlet İstatistik Kurumu (INSEE) tarafından paylaşılan verilere göre enflasyon, haziran ayında enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yüzde 6,5'e yükselmiş ve 1991 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Fransa'da ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 4,9 olarak açıklanırken, gıda enflasyonu yıllık yüzde 11,2 olmuştu.