Fransız bakanın domuzluğu

Fransa’da ırkçı lider Macron’un “İslam’a savaş açan” sözleri sonrası birkaç gün önce yaşanan tarih öğretmeni olayı sonrası ülkede Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. Bir tarih öğretmeninin öğrencilerine Hazreti Muhammed’in karikatürünü göstermesi ve ardından şüpheli şekilde öldürülmesini bir Müslüman gence mal eden Fransızlar, olayı bahane edip Müslümanlara baskınlarını sürdürüyor. Dün yine 7 kişinin gözaltına alındığı ülkede İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, akıllara zarar bir açıklama yaptı. BFMTV kanalında konuşan ırkçı Macron’un bakanı, marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini şoke ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu söyleyerek “marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonların bulunmaması” gerektiğini ifade etti. Darmanin, “Cemaatçilik böyle başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor” dedi.

Hz. Muhammed’e hakaret serbest!

Fransız istihbaratının ölümünde parmağı olduğu söylenen öldürülen öğretmen olayını örnek veren Bakan Darmanin, ülkede Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanabileceğini ve okuldaki derslerde gösterilebileceğini savundu. Müslümanlığın yayılımında sosyal medyanın önemli rol oynadığını belirten Darmanin, Fransa’da son 3 yılda camiler dahil 358 yerin kapatıldığı, 428 yabancının sınırdışı edildiğini söyledi. Müslümanların yeni saldırılar yapabileceği yalanını da söyleyip hedefe koyan densiz bakan son günlerde Müslüman sivil toplum kuruluşlarına baskıyı artırdıklarını belirtti.

Müslümanlar BM’ye şikâyet etti

Fransa’da çalışmalar yapan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF), Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvurdu. Ülkede ayrımcılığa ve saldırılara maruz kalan Müslümanlar hakkında çalışmalar yapan CCIF’ten yapılan açıklamada, Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumunun “benzersiz” olduğu belirtildi. Derneğin, Macron yönetiminin hazırladığı “ayrılıkçı” fikirlerle mücadele yasa tasarısı ve Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşları hakkındaki kapatma girişimleri konusunda BM İnsan Hakları Konseyine başvurduğu kaydedildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanı Darmanin, iğrenç eylemde (öğretmenin öldürülmesi) kanıt olmadan sorumlu olduğumuza dair bizi suçlayarak kapatılacağımızı söylüyor” ifadesine de yer verildi.