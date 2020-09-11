  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fransız bakandan küstah Türkiye açıklaması
Gündem

Fransız bakandan küstah Türkiye açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın haklarını çiğnediğini iddia ederek akılalmaz ifadeler kullandı. Yunanistan'ın bölgedeki provokatif girişimlerinden hiç bahsetmeyen Fransız bakan, "Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası deniz hukukunun verdiği hakları çiğniyor ve bu kabul edilemez bir durum" diyerek haddini aşan sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 21:27:00 -
Fransız bakandan küstah Türkiye açıklaması

 yeniakit.com.tr 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian katıldığı bir televizyon programında Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin mültecileri kullanarak Avrupa Birliği'ne şantaj yaptığını iddia eden Fransız bakan akılalmaz sözler sarfetti. Avrupa'nın Türkiye'ye verdiği sözleri tutmaması hakkında tek bir kelam dahi etmeyen Fransız bakan, "Avrupa ve Fransa'nın Türkiye ile insan hakları, saygı ve mülteci şantajı konusunda çok ciddi sinir bozucu karşılıklı sorunları var. Ayrıca Libya konusunda da görüş ayrılıklarımız var." dedi.

Türkiye'nin meşru hükümetin daveti üzerine Libya'ya gittiği gerçeğini unutan Fransız bakan, "Kimsenin kendilerine güvenlik için görev vermemelerine rağmen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'ya geri dönebileceklerini ve ülkenin güvenliğinden sorumlu olduklarını düşünüyorlar." dedi.

Jean-Yves Le Drian ayrıca Türkiye'nin Libya'ya binlerce Suriye kökenli savaşçı gönderdiğini iddia ederek adeta insanların aklıyla alay etti.

Cevap veremedi

Fransız spikerin "Bu durumda siz kimi destekliyorsunuz? Birleşmiş Milletler'in meşru olarak tanıdığı ve Türkiye'nin desteklediği hükümeti mi yoksa Hafter'i mi?" sorusuna ise Fransız bakan cevap vermekten kaçınarak geçiştirdi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuşan Fransız bakan Türkiye'nin Yunanistan'ın haklarını çiğnediğini iddia etti.

Türkiye'nin meşru haklarını hiçe sayıp kendi sınırlarına hapsetme planları yapan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın provokatif girişimlerinden bahsetmeyen Fransız bakan şu ifadeleri kullandı:

"Dağınık adacıklar yüzünden bu bölgede sınırlar hala belirlenemedi. Şimdi burada bir de gaz yatakları çıktı. Bu nedenlerden dolayı Türkiye Yunanistan'ın uluslararası deniz hukukunun verdiği hakları çiğniyor ve bu kabul edilemez bir durum."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu...
Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz
Dünya

Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istediklerini belirtti.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı