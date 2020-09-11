Fransız bakandan küstah Türkiye açıklaması

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian katıldığı bir televizyon programında Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin mültecileri kullanarak Avrupa Birliği'ne şantaj yaptığını iddia eden Fransız bakan akılalmaz sözler sarfetti. Avrupa'nın Türkiye'ye verdiği sözleri tutmaması hakkında tek bir kelam dahi etmeyen Fransız bakan, "Avrupa ve Fransa'nın Türkiye ile insan hakları, saygı ve mülteci şantajı konusunda çok ciddi sinir bozucu karşılıklı sorunları var. Ayrıca Libya konusunda da görüş ayrılıklarımız var." dedi.

Türkiye'nin meşru hükümetin daveti üzerine Libya'ya gittiği gerçeğini unutan Fransız bakan, "Kimsenin kendilerine güvenlik için görev vermemelerine rağmen Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'ya geri dönebileceklerini ve ülkenin güvenliğinden sorumlu olduklarını düşünüyorlar." dedi.

Jean-Yves Le Drian ayrıca Türkiye'nin Libya'ya binlerce Suriye kökenli savaşçı gönderdiğini iddia ederek adeta insanların aklıyla alay etti.

Cevap veremedi

Fransız spikerin "Bu durumda siz kimi destekliyorsunuz? Birleşmiş Milletler'in meşru olarak tanıdığı ve Türkiye'nin desteklediği hükümeti mi yoksa Hafter'i mi?" sorusuna ise Fransız bakan cevap vermekten kaçınarak geçiştirdi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuşan Fransız bakan Türkiye'nin Yunanistan'ın haklarını çiğnediğini iddia etti.

Türkiye'nin meşru haklarını hiçe sayıp kendi sınırlarına hapsetme planları yapan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın provokatif girişimlerinden bahsetmeyen Fransız bakan şu ifadeleri kullandı:

"Dağınık adacıklar yüzünden bu bölgede sınırlar hala belirlenemedi. Şimdi burada bir de gaz yatakları çıktı. Bu nedenlerden dolayı Türkiye Yunanistan'ın uluslararası deniz hukukunun verdiği hakları çiğniyor ve bu kabul edilemez bir durum."