Fransız Bakan Müslümanlar Kongresi'ne katıldı... 'Fransa uzak durmasını istiyor'

Fransa İslam Konseyi (CFCM), ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşların iş birliğiyle Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsünde "Müslümanlar Kongresi" düzenledi.

Ülkede ilk kez düzenlenen kongreye Castaner'in yanı sıra İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, eski bakan ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, CFCM Başkanı Ahmet Oğraş ve yönetim kurulu üyeleri, Paris'in içinde olduğu Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, Laiklik Gözlemevi Başkanı Jean-Louis Bianco, eski bakan ve Fransa İslam Vakfı Başkanı Jean-Pierre Chevenement, Senatör Nathalie Ghoulet, Müslüman derneklerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Christophe Castaner, konuşmasına asimilasyonun Fransa'nın kendi tarihine aykırı olduğunu söyleyerek başladı. "Müslümanlara yapılan hakaret, cumhuriyete yapılan bir hakaret sayılır." ifadelerini kullanan Castaner, Müslüman karşıtı saldırılara karşı taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

Christophe Castaner, "İslam Fransa'nın bir parçasıdır." diyerek, Fransa'da İslam'ın özgür bir şekilde yaşanabileceğini söyledi. Ülkede aşırıcı fikirlere karşı da mücadele edilmesi gerektiğini belirten Castaner, bunun için toplumun entelektüel olarak bilinçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Christophe Castaner, devletin Müslüman kuruluşlarının işleyişine karışmadığını ancak toplumun tamamını ilgilendiren konularda da devletin müdahil olmamasının düşünülemeyeceğini belirtti.

CFCM ile Müslüman kuruluşların finansmanı hakkında çalışmaları gerektiğini ifade eden Castaner, ülkede İslam'ın cumhuriyetin değerleri ve yasalarıyla uyumlu olması gerektiğini savundu.

İçişleri Bakanı Castaner, "Fransa, Müslümanların yabancı ülkelerin müdahalesinden uzak durmasını istiyor. Böylece cumhuriyetin değerlerine sahip çıkar. Yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Milyonlarca insanın bir başka ülkeyle dayanışma içeresinde olması ile yabancı ülkelerin siyasi etkisi altında kalması farklı şeyler." diye konuştu.

'Fransa'nın CFCM'ye ihtiyacı var'

Oğraş, CFCM'nin ülkede Müslümanları ilgilendiren konularda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. "Fransa'nın CFCM'ye ihtiyacı var." diyen Ahmet Oğraş, ülkedeki Müslümanlara yön vermek adına da çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Oğraş, ülkede Müslüman kuruluşların işleyişine karışmak isteyen yönetime de tepki gösterdi.

'CFCM önemli bir rol oynuyor'

Valerie Pecresse de etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "CFCM (Fransa'da) önemli bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransızların dinlerini özgür bir şekilde yaşayabilmesi gerektiğini ifade eden Pecresse, ülkede her dinin aynı haklara sahip olması gerektiğini belirtti. Senatör Ghoulet ise cumhuriyette Müslümanların yerinin tartışılmaz olduğunu, bu nedenle Müslümanların ülkede siyasete girmesi gerektiğini dile getirdi.

Paris Camisi yöneticisi Dalil Boubakeur da toplumda yaşanan sorunların kaynağının Müslümanlar olmadığını kaydetti.