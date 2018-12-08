Fransız bakan endişeli: Olaylar kontrolden çıkan bir canavara dönüştü

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekliler gösterileriyle ilgili olarak, "Olaylar kontrolden çıkan bir canavara dönüştü." ifadelerini kullandı. Castaner, radikal unsurların eylemler sırasında şiddete başvurma ihtimalinin endişeye neden olduğunu söyledi.

Olaylar için Fransa genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Fransız bakan, "Bu son haftalar, yuvasından kaçan bir canavar doğurdu." dedi.

Diğer yandan Bakan Castaner, geçen hafta Pazar günü yaşanan eylemlerde göstericilerin Zafer Takı'na saldırmasıyla ilgili, "Bu saldırganlar Castaner'in haydutları" diyen Fransız vekil Nicolas Dupont-Aigna hakkında dava açtığını duyurdu.

Castaner, 8 Aralık pazar günü Paris'te alınan güvenlik önlemlerine ilişkin detayları, şiddete başvurma eğilimi olan unsurların bunu kullanabileceği ihtimali nedeniyle açıklamama kararı aldı.