0553 313 94 23

Fransız bakan endişeli: Euro tehlike altında

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi birliğin ortak para birimiyle ilgili uyarılarda bulunan Bruno Le Maire, euronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa'daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini belirtti.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:46
Fransız bakan endişeli: Euro tehlike altında

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin pek çoğunun ortak para birimi euronun 'hiç olmadığı kadar tehdit altında bulunduğunun' altını çizerken, bunun çeşitli sebepleri olduğuna dikkat çekti.
Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı riskinin de bir etken olduğunu, ama ondan ziyade, euronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa'daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini söyleyen Le Maire, "Ortak para birimimiz bugün her şeyden önce siyaseten tehdit altında, zira euronun ortadan kalktığını görme arzusunu saklamayan pek çok Avrupalı lider var" dedi.

Trump'a karşı Çin-AB yakınlaşması: Şi'den 'Şüpheleri bir kenara bırakın, birlikte ilerleyelim' mesajı
Haftasonu düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini Marine le Pen'in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin kazanması halinde olacaklara dair öngörülerini tekrarlayan Fransa Maliye Bakanı, bunun euroya darbe indireceğini, Fransız ekonomisi ve sanayine zarar vereceğini savundu.

AP seçimleri için yapılan anketler, Le Pen'in geçmişte Ulusal Cephe adını kullanan Ulusal Birlik partisini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İlerleyen Cumhuriyet partisiyle başa baş gösteriyor.

Bu manzara karşısında Le Maire "Milliyetçilerin Le Pen aracılığıyla 26 Mayıs'ta kazanmasının, finans ve eurounun istikrarı üzerine ciddi etkileri olur. Başlattığımız ekonomi ve sanayi politikaları ciddi yara alır" iddiasında bulundu.

Kırılgan durumdaki euro bölgesine üye ülkelerin ortak para birimini desteklemek için bütçe, bankacılık ve sermaye piyasası birlikleriyle ilgili ilave önlemler almaya çağıran Fransız bakan, böyle kararlar almanın zor olduğunu, ama alınmaması halinde de euronun geleceğinin tehlikeye gireceğini söyledi.

Fransa'da 23 Nisan ve 7 Mayıs 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna milliyetçi, popülist Le Pen ile finans piyasalarından gelen neoliberal Macron kalmıştı. Aşırı sağcı cumhurbaşkanı gelmesin diye her kesimin oylarını birleştirmesiyle Macron ikinci turda yüzde 66.1 oyla cumhurbaşkanı seçildi.

Ancak neoliberal politikalarına yönelik öfke akaryakıt vergilerinin artırılmasına karşı Sarı Yelekler hareketinin patlak vermesiyle taşarken, Macron'un yeniden seçilip seçilmeyeceği büyük soru işareti. Tabii yerine kimin seçileceği de...

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:46
  1. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. Le Maire
  4. Avrupa Birliği
  5. Fransız ekonomisi
  6. Le Pen

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar3 sa önce
    avrupa birbirini yemeden duramaz... bakınız yüzyıl savaşları, dünya savaşları, soğuk savaşlar, falan filan...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Elektrikli traktörü ilk taksi esnafı izledi
  1. Elektrikli traktörü ilk taksi esnafı..
  2. Bafra’da kamyonet devrildi: 2 yaralı
  3. Malatya’da bir ev ile otomobile..
  4. "Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz"
  5. Bağcılar’da markette önce patlama..
  6. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i..
  7. Çerkes sürgününün 155. yılı
  8. Seyir halindeki tır alev alev yandı
  9. Yüksekova-Van karayolunda iki kaza
  10. İlk Bağımsız Kadın Belediye..
  11. 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri..
  12. Sosyal medya fenomeni ’Vanlı Amcan’,..
  13. ABD'den Esed rejiminin İdlib'de..
  14. Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap:..
  15. Şanlıurfa'da yanan tırdaki sürücüyü..
  16. Eyüpsultan’da kuyuya düşen 9 yaşındaki..
  17. Adana'da otomobil şarampole..
  18. Polislere çarparak yaralayan sürücü..
  19. ABD açıkladı: Kimyasal saldırı yaptılar!
  20. Yemen parlamentosundan hükümete BM..
  21. Binali Yıldırım: "Belediye hak edişler..
  22. Keskin’de sanayi esnaflarından AK..
  23. Fransız bakan endişeli: Euro tehlike..
  24. Toyota Corolla’nın seri üretimi bu..
  25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da
  26. Adana’da otomobil şarampole devrildi:..
  27. ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed..
  28. Uşak’ta gençlik yürüyüşü yapıldı
  29. Deniz Feneri'nden Üsküp'te yetimlere..
  30. AK Parti Başkanvekili Kurtulmuş,..
CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi: Sizin sözünüzün üstünde söz olmasını kabul edemiyorum
Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi: Sizin sözünüzün üstünde söz olmasını kabul edemiyorum
S-400 erteleme yalanı seçim manipülasyonu
S-400 erteleme yalanı seçim manipülasyonu
CHP'nin yeni tiyatrosu! Kurgu röportaj ortaya çıktı!
CHP'nin yeni tiyatrosu! Kurgu röportaj ortaya çıktı!
YSK'da flaş İstanbul gelişmesi
YSK'da flaş İstanbul gelişmesi

Günün Karikatürü

22 Mayıs 2019
Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
Bakan Albayrak'la görüştüm deyip müjde vermişti! Yalanlama geldi
Bakan Albayrak'la görüştüm deyip müjde vermişti! Yalanlama geldi