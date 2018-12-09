Fransız bakan açıkladı: Devam edebilir

France24'ün haberine göre Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bugün ülke genelindeki gösterilere katılan 125 bin kişiden 1385'inin gözaltına alındığını ve 118 protestocu ile 17 resmi görevlinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede 'Sarı Yelekler' adı altında örgütlenen eylemciler, son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.