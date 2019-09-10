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Fransız askısı ile yıllara meydan okuyun

Doktor Sevgi Ekiyor, Fransız Askılama yöntemi ile yaşlılığın geciktirilebildiğini söyledi.

10 Eylül 2019 Salı 10:08
Fransız askısı ile yıllara meydan okuyun

Doktor Sevgi Ekiyor, Fransız Askılama yöntemi ile yaşlılığın geciktirilebildiğini söyledi.


Dr. Sevgi Ekiyor, “Ameliyatsız bir yüz germe - yüz askılama işlemi olan Fransız Askılama yöntemi Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir. Cerrahiye başvurmak istemeyen ve cildinin eski görünümüne kavuşmak isteyen kadınlar ve erkekler için ideal uygulamadır. Cerrahi yüz operasyonuna alternatif bu işlem ile yaşlanma süreci geciktirilmektedir. Fransız Askı yöntemi yüz hatlarından memnun olmayan, cilt yüzeyinde sarkma ve kırışma meydana gelmiş kişilerde kullanıldığı gibi kısmi yüz felci geçiren hastalarda da kullanılabilen tedavi edici bir yöntemdir. Kullanılan ürünün biyolojik anlamda insan vücuduna uyumlu olması sebebi ile uzun yıllar cilt altında kalması mümkündür” dedi.


Yaşlanmış görüntüden kurtulmak için uygulanan cerrahi işlemlerin uzun yıllar kullanılacak kalıcı sonuçlar sunduğunu ifade eden Dr. Ekiyor, “Ancak maliyet ve uzun süren iyileşme süreleri hastaları düşündürüyor. Cerrahi operasyon haricinde yapılan işlemler ise kalıcı sonuçlar vermediği için alternatif olarak sunulsa bile hastaların tercihi genellikle ameliyattan yana oluyor. Son yıllarda ameliyatsız yüz germe ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemleri oldukça başarılı şekillerde uygulanmasıyla durumun biraz tersine döndüğü söylenebilir. Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı ise ciltle uyumlu silikon malzemeden üretilen iplerle yapılan Dinamik Yüz Askısı, sarkmaları düzeltmek ve yüzü eski genç görünümüne kavuşturmak için kullanılan güvenli ve ameliyatsız bir yöntemdir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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