“Fransız askı ile zamanı askıya alın”

Ameliyatsız yüz germe yöntemi Fransız askısı hakkında bilgi veren Dr. Sevgi Ekiyor, “Fransız askısı yaptıran bireylerin ifadelerin de bozulma görülmüyor ve işlem sonrası iyileşme süreleri de bir hayli kısa süre de gerçekleşiyor” dedi.

Dr. Sevgi Ekiyor, Fransız askısı hakkında bilgiler verdi. Fransız askısının ameliyatsız yüz germe tekniklerinden biri olduğunu belirten Dr. Ekiyor, “Fransız askısı, Fransa’da geliştirildiği ve ilk bu ülkede uygulanmaya başlandığı için bu isimle anılıyor. Estetik ve güzellik dünyasında, ameliyatsız yüz germe tekniklerinden en önemli tedavinin başında Fransız askısı geliyor. Hastaya yapılan bu uygulama sonucunda hastalar herhangi bir cerrahi müdahalenin ve anestezinin komplikasyonlarıyla uğraşmadan gündelik hayatlarına dönüyor. Fransız askısı yaptıran bireylerin ifadelerin de bozulma görülmüyor ve işlem sonrası iyileşme süreleri de bir hayli kısa süre de gerçekleşiyor” diye konuştu.

“5-6 yıl kalıcı”

Dr. Sevgi Ekiyor, yöntemin diğer avantajlarını sıralayarak şu bilgiler verdi:

“Fransız askısı uygulaması cilt altından yapıldığı için dışarıdan çıplak gözle fark edilmiyor. Cerrahi şekilde yapılan yüz germe işlemleriyle neredeyse aynı kalıcılıkta (5 ila 6 yıl) devam ediyor bu sayede birey sık şekilde kısa süreli uygulanan diğer yüz germe işlemlerini tekrarlamak zorunda kalmayarak gündelik hayatına dönüyor. Uygulama kaslarla herhangi bir etkileşime girmediği için mimiklerde daha doğal bir sonuç alınıyor. Kullandığımız iplikler esneyebilen, elastik yapıda olduğundan bireylerde mimik hareketleri esnasında hissedilmiyor ve yüz ifadesinde herhangi bir bozulma veya silinme oluşmuyor. Lokal anestezi altında yapıldığı için kişi hiçbir ağrı ve sızı hissetmeden 30 dakika ile 1 saat içinde en az 10 yaş gençleşerek günlük hayatlarına dönüş yapabiliyor.

Kimler Fransız askısı yaptırabilir?

Fransız askısı yüzde ve vücutta kullanılabiliyor. Yöntem ortalama 30 ile 65 yaş arası ihtiyaç duyan kadın veya erkek her birey için uygun. Uygulama öncesi mutlaka detaylı bir muayene yapılarak bireyin bu işlem için uygun bir aday olup olmadığı belirleniyor.”

Dr. Ekiyor son olarak, "Yüz hatlarının yeniden oluşturulması, asimetrik kaşların düzeltilmesi, yüz ve boyun germe, yanak ve elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, kısmi yüz felci geçiren hastalarda asimetrinin düzeltilmesi için oldukça kullanışlı ve popüler bir yöntem’’ diye konuştu.