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Dünya Fransız askerlerini kimin öldürdüğü ortaya çıktı
Dünya

Fransız askerlerini kimin öldürdüğü ortaya çıktı

Mali'de 3 Fransız askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü El Kaide üstlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:51:00 -
Fransız askerlerini kimin öldürdüğü ortaya çıktı

Ülke basınında çıkan haberlere göre, El Kaide'nin propaganda platformu Al-Zallaqa'da, Fransız askerlerini hedef alan saldırının El Kaide'nin Sahel'de faaliyet gösteren GSIM isimli bir kolu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Mali'nin Burkina Faso ve Nijer sınırında yer alan Hombori bölgesinde 28 Aralık'ta, Fransa'nın Barkhane operasyonunda görev yapan askerlerin aracına saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 3 asker yaşamını yitirmiş, olay Fransa'da şok etkisi yaratmıştı.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

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