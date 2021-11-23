  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransız askerlerden Mehmetçik'le ilgili şok itiraf! İkinci kez düşünmezdik
Dünya

Fransız askerlerden Mehmetçik'le ilgili şok itiraf! İkinci kez düşünmezdik

Fransız bağımsız düşünce kuruluşu IFRI, Fransız ordu mensuplarının genel olarak Türk meslektaşlarına bakışı ile ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, iki numaralı yetkili olarak anılan Fransız askerin "Eğer biz Fransız donanması olarak Türklerin yanında savaşa girecek olsaydık, ikinci kez düşünmezdik. Dürüst olmak gerekirse, bazı etkili Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim” sözleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 15:58:00 -
Fransız askerlerden Mehmetçik'le ilgili şok itiraf! İkinci kez düşünmezdik

Fransız bağımsız düşünce kuruluşu IFRI, Fransız ordu mensuplarının genel olarak Türk meslektaşlarına bakışı ile ilgili bir rapor hazırladı. IFRI'nin Fransa'nın halen görevde veya yeni emekli olmuş üst düzey askeri personelle görüşmelerinden 40 sayfalık rapor oluşturuldu. Biri hariç isimlerini gizli tutan Fransız üst düzey askerlerin ağırlığını denizciler oluşturdu. Aris Marghelis tarafından hazırlanan raporda, bu yılın mart ve eylül aylarında Fransız komutanlar ile Fransız Savunma Bakanlığı'ndan sivil memurlarla yapılan röportajlar derlendi. Raporda Fransız askerlerin Türk ordusuna bakışının 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından değiştiği belirtiliyor. Raporda görüşü alınan donanma görevlilerinin tamamı, Türk donanmasına malzeme ve yetenek açısında operasyonel anlamda saygı duyduklarını söylüyor. Fransız askerler, Türk donanmasının, 'yüksek organize, yetenekli personel, profesyonel, deneyimli, kararlı ve güvenilir' karakteristik özellikleri olduğuna dikkat çekti.

 

"İkinci kez düşünmeden yanlarında savaşırız"

Donanmada yeni emekli olan başka bir üst düzey yetkili ise Türk amirallerini "kendine güvenen" olarak niteledi. Aynı askeri yetkili, Türk amirallerin toplumun en elit kesimi arasından seçildiğini, entelektüel seviyelerinin yüksek, seçkin ve ultra-milliyetçi olduğunu belirtti. Raporda 2 numaralı yetkili olarak anılan Fransız asker, "Eğer biz Fransız donanması olarak Türklerin yanında savaşa girecek olsaydık, ikinci kez düşünmezdik. Dürüst olmak gerekirse, bazı etkili Avrupalı ortaklarımız için aynı şeyi söyleyebileceğimden emin değilim” diyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar, Euro ve altından yeni rekor!
Ekonomi

Dolar, Euro ve altından yeni rekor!

Dolar/TL salı günü yüzde 5'ten fazla yükselişle 12,06'a çıkarak rekor kırarken Euro/TL yüzde 5'ten fazla yükselişle 13,50'nin üzerine tırman..
Nesko maden kimin? Nesko maden sahibi kim?
Ekonomi

Nesko maden kimin? Nesko maden sahibi kim?

Nesko maden Yıldızlar SSS topluluğuna ait bir maden şirketidir. Yıldızlar SSS, faaliyet alanlarını ağırlıklı olarak; “Madencilik”, “Seramik-..
ABD duyurdu: Türkiye ile anlaştık
Ekonomi

ABD duyurdu: Türkiye ile anlaştık

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye ve ABD'nin dijital hizmet vergilerini kaldırmak için şartlarda anlaştığını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay