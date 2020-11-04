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Dünya Fransız askeri üssü ateşe verildi
Dünya

Fransız askeri üssü ateşe verildi

Afrika ülkesi Mali'de, Fransız askerlerinin bulunduğu askeri üs ateşe verildi. Bölge halkının, Fransa'da yaşanan karikatür krizinden kaynaklı böyle bir tepki verdiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:45:00 -
Fransız askeri üssü ateşe verildi

Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde göstericiler, Fransız askerlerinin de konuşu bulunduğu askeri üssün nöbet kulesini ateşe verdi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fransa'da yaşanan karikatür krizinin ardından Mali'nin Kidal bölgesinde Fransa karşıtı protesto gösterileri gerçekleştiren sivil halk dün bölgede bulunan bir askeri üsse saldırdı.

Kidal bölgesindeki MINISMA (Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu) üssü Fransız askerlerinin de konuşlu bulunduğu bir askeri merkez olarak ön plana çıkıyor.

Bir süredir üssün önünde sloganlar atan göstericiler, yapılan uyarı atışlarına rağmen dün üssün girişindeki nöbet kulelerinden birini ateşe verdi. Göstericiler daha sonra üssün yakınından uzaklaşırken, olası saldırı ihtimaline karşı üs içerisinde alarm durumuna geçildiği belirtildi.

Kidal'deki MINUSMA kampı "Camp Kandi" ismiyle biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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