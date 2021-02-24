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Gündem Fransız askeri Türkiye'yi tehdit etti: Rafale çatışmaya hazır
Gündem

Fransız askeri Türkiye'yi tehdit etti: Rafale çatışmaya hazır

Yunan basınına konuşan bir Fransız askeri yetkili Doğu Akdeniz'deki Türkiye ve Fransa arasındaki sürtüşmeye değinerek, "Rafale çatışmaya hazır" diyerek Türkiye'yi tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 05:58:00 -
Fransız askeri Türkiye'yi tehdit etti: Rafale çatışmaya hazır

  yeniakit.com.tr  

İsmini vermek istemeyen Fransız askeri yetkilinin Yunan basınına verdiği bir demeçte, geçen yaz Libya açıklarında Fransız ve Türk Deniz Kuvvetleri arasında meydana gelen olaydan sonra Akdeniz'de durumun kızıştığını belirterek, "Artık her şeye hazırız. Rafale savaşçıları zorlu silah sistemleriyle yüklüdür ve istedikleri zaman cevap verebilirler." dedi.

Ne olmuştu?

Birkaç ay önce Türk savaş gemilerinin, elektronik harp sistemleriyle Doğu Akdeniz'deki Fransız firkateyni Courbet'i üç kez elektronik aksamlarını işlemez hale getirdiği iddia edilmişti. Fransız gemisinin kör olması ve radarının da çalışmaması nedeniyle Yunan denizcilerden yardım istediği de iddia edildi.

Fransa ayrıca, Türk firkateyninin radarlarının kitlediği ve silahlarını çevirdiğini iddia ettiler.

Türkiye iddiaları yalanlamıştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da defalarca böyle bir olayın yaşanmadığını ifade etti.

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