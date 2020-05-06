Fransa'yı sarsan saldırılar! Son üç gün içerisinde ikinci ölüm

Fransa ordusuna mensup bir askerin Mali'de gerçekleştirilen bir saldırıda öldüğü açıklandı.

Fransa ordusunun "Yabancı Lejyon" sınıfına mensup bir askerin, Batı Afrika ülkesi Mali'de gerçekleştirilen bir saldırıda öldüğü açıklandı.

Bununla birlikte Fransa Mali'de son 3 gün içerisinde ikinci asker kaybını yaşamış oldu.

Fransa ordusundan yapılan açıklamaya göre, kıdemli er Kevin Clement Mali'nin kuzeydoğusundaki Menaka bölgesinde 4 Mayıs'ta girdiği bir çatışmada vurularak ağır yaralandı.

Askeri helikopterle ülkenin kuzeyindeki Gao şehrine götürülen ve tedavi altına alınan Kevin Clement burada öldü.

Fransa'nın Batı Afrika'da 2013 yılının başlangıcından bu yana sürdürdüğü doğrudan askeri operasyonlarda verdiği kayıp sayısı da resmi rakamlara göre 43'e yükselmiş oldu.

Fransız kayıpları artıyor

Ülkede son dönemde çatışmaların dozunu artırdığı göze çarpıyor.

Fransa'nın Mali'de cihat yanlılarına karşı savaşına destek veren yerel güçlerin bazıları askerlerini bölgeden çekme yönünde karar almıştı. Batı Afrika'da Fransa'nın en büyük askeri ortaklarından biri olan Çad da bu ülkeler arasındaydı.

Çad'ın Mali'de bulunan binlerce askerini çekmesi durumunda, bölgede cihat yanlısı güçlere karşı savaş yürüten Fransa'nın askeri açıdan daha büyük bir yük altına gireceği belirtiliyordu.

Bu kapsamda bölgede Fransız güçlerinin sıcak çatışmalara daha çok girmek durumunda kalacağı ve daha fazla kayıp vereceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News