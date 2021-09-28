Fransa'ya sert tepki: Ülkeye kabul edemeyiz

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkeyi 1 günlüğüne ziyaret eden Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Fransa'nın Fas vatandaşlarına yönelik vizeyle ilgili kararına değinen Burita, bu kararın "birtakım nedenlerden dolayı haksız" olduğunu söyledi.

Burita, Fransa'nın kararının haksız olmasının nedenlerinden birinin, ülkesinin her zaman göçmenlik ve insanların hareketi konusunu sorumluluk mantığıyla ele alması ve ister öğrenci ister iş adamı olsun insanların hareketini kolaylaştırmak ile gizli göçle mücadele arasındaki gerekli dengeyi sağlamaya çalışması olduğunu kaydetti.

Bakan Burita, sebeplerden diğer birinin de ülkesinin Fransa'da yasal oturma izni bulunmayan ve geri dönmek isteyen vatandaşların ülkeye kabul edilmesi yönünde çok net talimat vermesi olduğunu aktardı.

Fas'ın düzensiz göçmenlerle ilgili sıkı tedbirler uyguladığı için Fransa'nın vizeyi zorlaştırma kararının haksız olduğunu vurgulayan Burita, "Mevcut sorun Fransa'dan kaynaklanıyor. Çünkü Fransız makamları topraklarından ayrılan yolculardan PCR testi yaptırmalarını talep etmiyor. Fas, PCR testi yaptırmayan vatandaşlarını ülkeye kabul edemez." diye konuştu.

Fransız hükümeti bugün yaptığı açıklamada, Fas, Cezayir ve Tunus'un kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşleriyle ilgili konsolosluk işlemlerini reddettiklerini gerekçe göstererek, söz konusu ülkelerin vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu.