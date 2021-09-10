Fransa’nın teröre desteği yeni isimle devam edecek

Oğuzhan Gültekin Ankara

Fransız çimento devi Lafarge’ın Suriye’de terör örgütü DEAŞ’la yaptığı işbirliği yüzünden ülkesinde yargılanmasının önü açılırken, Fransa devletinin bilgisi dahilinde terör örgütlerine finansal destek sağladığı ortaya çıkan şirket ise ani kararla isim değişikliğine giderek 2015 yılında birleşme kararı aldığı İsviçre menşeli “Holcim Ltd” şirketinin ismini aldı.

Konuyu Akit’e değerlendiren uzmanlar ise bu değişikliğe “Zarf değişse de mazruf aynı” tepkisini gösterdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Avrupa ve ABD tarafından sürekli DEAŞ’ın gündeme getirilmesine rağmen bitirilmesi noktasında hiçbir olumlu adım atılmadığına dikkati çekerek “Hatta teröre destek olmak için her yolu denediler. Yaptıkları ayyuka çıkınca attıkları basit adımlarla kendilerini temizlemeye çalışıyorlar. Malum terör konusunda Fransa’nın sicili kabarık. Bu ülke kendi bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden hep teröre destek veriyor. Şimdi söz konusu şirketin yaptığı pislik ayyuka çıkınca isim değiştirme hamlesi yaptı. İstediği ismi alsın, kafa değişmediği sürece zihniyetleri hep aynı olacaktır. Bunların tek amacı terörü besleyip ülkeleri sömürmek” dedi.

Blackwater Taktiği

Şirketin isim değişikliğinin kısa vadede bir kazanım sağlamayacağını ancak uzun vadede ismin unutalacağını aktaran ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Sonuçta terörle ilişkisi olduğu dünya kamuoyunda biliniyor. Ancak atılan adımı uzun vadede değerlendirirsek elbette Lafarge ismi unutulacaktır. Yeni aldıkları ismin terörle bir ilişkisi olmaması şirketin tekrar kaldığı yerden faaliyetlerine devam etmesine olanak sağlayacaktır. Çünkü daha önce Blackwater isimli ABD menşeili güvenlik şirketi de geçmişte kanlı eylemler yapan özel bir güvenlik şirketiydi. Sonra isim değişikliği yaptı ve kendini unutturdu. Lafarge’ın da bu taktiğe başvurduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan Türkiye’nin daha dikkatli olmasıdır. Yeni isimle bölgede faaliyet göstermeye çalışması bölgedeki istikrarı etkileyebilir. PKK/YPG’ye verdiği destek mutlaka belgelenmeli. Yeni isimle alakalı derinlemesine araştırma yapılmalı. Hatta uluslararası adım atılarak Lafarge’ın yeni isimle Ortadoğu’da faaliyet göstermesi engellenmelidir. Son olarak şirketin isim değiştirmesi yaptıklarını gizlemez. Yeni isimle de yine teröre destek vermeye devam edecektir. Yani kıyafet değişse de içindeki insan aynı insan, kafa aynı kafa.”

