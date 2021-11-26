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Dünya Fransa'nın Martinique adasında şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünya

Fransa'nın Martinique adasında şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Martinique adasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sağlık ruhsatı uygulamasına karşı gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:32:00 -
Fransa'nın Martinique adasında şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Martinique Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 22 Kasım'dan bu yana yapılan eylemlerde şiddet olaylarının yaşandığı, güvenlik güçlerine ve halka yönelik şiddet uygulandığı belirtildi.

Sükunet tesis edilene kadar 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildiği ifade edilen açıklamada, olaylarda 11 kişinin gözaltına alındığı ve birçok silahın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, eylem özgürlüğünün temel hak olduğunu ancak şiddete başvurulmaması gerektiği aktarıldı.

Adada sağlık kartı uygulamasına karşı yapılan eylemlerde, çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe verilmiş, yollarda blokaj eylemi yapılmıştı.

Güvenlikten sorumlu yetkililerin yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yangına müdahale etmek için olayların yaşandığı Sainte-Therese Mahallesi'ne gelen güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerine silahla ateş edildiği kaydedilmişti.

Guadeloupe adasında da sokağa çıkma yasağı gelmişti

Fransa'nın Guadeloupe adasında da Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı birkaç gün şiddet olaylarının yaşandığı gösteriler düzenlenmişti. Bu olaylar üzerine 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması kapsamında 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlara, restoranlara, kafeteryalara, sinema salonlarına ve müzelere girişlerde aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor.

Aşılarını tamamlamayan kişilerin son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermesi veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiklerini kanıtlaması gerekiyor.

Uygulama kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi. Bu uygulama, ağustostan bu yana Fransa'da da uygulanıyor.

 

 

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