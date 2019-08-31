Fransa'nın Lyon kentinde saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Lyon kentinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:19
Fransız basınındaki haberlerde, Lyon'un Villeurbanne Mahallesi'nde yerel saatle 16.30 sularında düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganlardan birisinin polis tarafından yakalandığı, diğerinin ise arandığı kaydedildi.
Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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