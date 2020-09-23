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Dünya Fransa'nın Lübnan'a baskısı devam ediyor
Dünya

Fransa'nın Lübnan'a baskısı devam ediyor

Fransa Lübnan’da yeni hükümetin kurulması için tanıdığı sürenin 15 Eylül’de dolmasına rağmen Beyrut’ta hükümetin kurulmaması üzerine baskılarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:25:00 -
Fransa'nın Lübnan'a baskısı devam ediyor

Münübe Yılmaz

Fransa, Lübnan’da yeni hükümetin kurulması için tanıdığı sürenin 15 Eylül’de dolmasına rağmen Beyrut’ta hükümetin kurulmaması üzerine baskılarına devam ediyor. Fransa’dan diplomatik bir kaynaktan yapılan açıklamada, Paris yönetiminin Lübnanlı siyasilere ülkeyi mevcut krizden çıkarmak için makul bir zaman içerisinde yeni bir hükümet kurmaları yönünde çağrıda bulunduğunu ancak Lübnan’da kurulacak hükümet için verilen sürenin dolmasına rağmen yeni bir tarih belirlenmediği kaydedildi. Konu ile ilgili Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Ülkeyi 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana yaşadığı en büyük ekonomik krizden kurtaracak bir hükümetin kurulamaması halinde cehenneme gideriz” ifadelerini kullandı. Fransa, fonlar sağlanmadan önce reformların uygulanmasını isteyen bağışçılardan yardım toplamak için Ekim ayında uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyleyerek, yolsuzluğu ortadan kaldıracak ve ekonomiyi yeniden inşa edecek bir hükümet kurulması yönünde bir yol haritası çizdiğini duyurmuştu. Fransa Mustafa Edib’i hükümeti kurmakla görevlendirmişti fakat Lübnan’da geçici hükümetin başbakanı olan Mustafa Edib, hükümeti kurmaya yakın olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

 

 

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