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Dünya Fransa’nın İslam düşmanı cumhurbaşkanı adayına saldırı
Dünya

Fransa’nın İslam düşmanı cumhurbaşkanı adayına saldırı

Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan İslam düşmanı Eric Zemmour ilk mitingini dün gerçekleştirdi. Zemmour'un mitingi sırasında faşizm karşıtı bir gösterici çiçeği burnunda cumhurbaşkanı adayına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:30:00 -
Fransa’nın İslam düşmanı cumhurbaşkanı adayına saldırı

Fransa’da gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde son hazırlıklar tamamlanıyor… Geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağını resmen duyuran aşırı sağcı televizyon yorumcusu Eric Zemmour, dün ilk mitingini gerçekleştirdi. Fakat Zemmour’un mitingi aşırı sağcılar ile ırkçılık ve faşizm karşıtlarını karşı karşıya getirdi. Mülteci krizini bitirmeyi amaçladığını söyleyen Zemmour’un 1 saatlik konuşması sırasında bir gösterici Zemmour’u boynundan tutup alaşağı etti. Bu anlar kameralardan anbean görüntülenirken güvenlik güçleri Zemmour’u güçlükle ortamdan çıkarabildi. Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Villepinte’deki bir gösteri merkezinde düzenlenen etkinlikte yaşanan arbedede ise en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi. 

 

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