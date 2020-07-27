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Dünya

Fransa'nın ardından Almanya da Türkiye'yi listeye aldı

Fransa'dan sonra Almanya da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu bir çok ülkeden gelecek yolculara havalimanlarında Kovid-19 testini zorunlu kıldı. İlgili düzenlemenin gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girmesinin beklenildiği bilgisi paylaşıldı. Risk bölgelerinden ülkeye dönen ve negatif Kovid-19 testi olmayanların 14 günlük karantinaya girmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 22:47:00 -
Fransa'nın ardından Almanya da Türkiye'yi listeye aldı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, risk bölgelerinden ülkeye dönen tatilcilere Kovid-19 testinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi için talimat vereceğini belirtti.

Testler ücretsiz olacak

Tatilcilerin fark etmeden başkalarına virüsü bulaştırmasının ve yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmasının önlenmesi gerektiğini ifade eden Spahn, yapılacak testlerin ücretsiz olacağını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlerde, ilgili düzenlemenin gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girmesinin beklenildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, ABD, Rusya, Mısır, İsrail, Türkiye gibi 130 ülkeyi riskli bölge kategorisinde bulunduruyor.

Geçen hafta yapılan Eyalet Sağlık Bakanları toplantısının ardından (Kovid-19) yayılma riskini azaltmak amacıyla havalimanlarında test merkezleri kurulacağı duyurulmuştu.

Son verilere göre Almanya'da vaka sayısı 205 bin 609, ölü sayısı da 9 bin 118 oldu.

Fransa da zorunlu kılmıştı

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye dahil 16 ülkeden gelecek yolculara havalimanlarında Kovid-19 testini zorunlu kılmıştı. Uygulama 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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